Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de sona erdi: 9 günde 400 etkinlik

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri durağı sona erdi; 9 günde 40 noktada 400 etkinlik gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 10:02
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri durağı tamamlandı. Festivalin kapanış programı; konserler, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle dolu dolu geçti.

Konserler ve müzik programı

Festivalin son gününde sahne alan "Mana İkliminden Damlalar" konseri, solistler Ahmet Çalışır ve Ufuk Yürüç yönetiminde Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde dinleyicileri manevi bir yolculuğa çıkardı. Ayrıca Harun Beyaz, Kayseri YİKOB Konferans Salonu'nda izleyicilere müzik ziyafeti sundu. Festival programında sanatçı Sinan Akçıl da konser verdi.

Söyleşi ve atölyeler

Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Züleyha ile Sınırsız Sohbetler" etkinliğinin konuğu, klinik psikolog ve yazar Beyhan Budak oldu. Züleyha Ortak ve Budak, insan psikolojisinden günlük hayata ve ilişkilere uzanan kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdi.

Kayseri Kalesi Arkeoloji Müzesi Çocuk Eğitim Atölyesi'nde düzenlenen "Sim Sırma Nakış İşi Atölyesi" katılımcılara geleneksel el sanatlarında kendi eserlerini oluşturma imkânı sundu. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan Çocuk Köyü minik misafirleri ağırladı; çocuklar festival kapsamında "Süper 1 Takım" adlı tiyatro oyununu izledi.

Etkinlik bilançosu

Festivalin Kayseri ayağında 9 gün boyunca 40 noktada toplam 400 etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikler, şehrin farklı mekânlarında geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

