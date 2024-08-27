Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

Döviz kurları ve vergi oranlarındaki artış, Türkiye’de otomobil fiyatlarını ciddi şekilde etkiledi. Özellikle sıfır kilometre otomobil almak isteyenler, yükselen fiyatlar nedeniyle bütçelerine uygun araç bulmakta zorlanıyor. Bu durum, tüketicileri en uygun fiyatlı sıfır kilometre otomobilleri araştırmaya yönlendirdi. Peki, 2024 yılı itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobiller hangileri? İşte detaylı incelememiz ve güncel fiyat listemiz…

SIFIR KİLOMETRE OTOMOBİLLERİN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

2024 yılında döviz kurları ve vergi oranlarındaki artışlar, otomobil fiyatlarında önemli bir yükselişe neden oldu. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ithal edilen araçların maliyetlerini artırırken, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki artış da araç fiyatlarına yansıdı. Bu durum, sıfır kilometre otomobillerin fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı. Özellikle kur ve vergi oranlarındaki artış, düşük ve orta segment araçları dahi birçok tüketici için erişilemez hale getirdi.

TÜRKİYE’DE SATILAN EN UCUZ SIFIR KİLOMETRE OTOMOBİLLER

Şu anda Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin listesi, tüketicilerin ilgisini çeken başlıca konulardan biri. 2024 yılı itibarıyla fiyatların hızla değişmesi, bu listeleri sürekli güncel tutmayı gerektiriyor. Aşağıda, Temmuz ve Ağustos 2024 dönemi için Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı sıfır kilometre otomobillerin güncel listesini bulabilirsiniz. Bu liste, 27 Ağustos 2024 tarihinde saat 17.48’de güncellenen fiyatları içeriyor.

1. FIAT PANDA CITY 1.0 HİBRİT 70 HP

Fiat Panda, Türkiye’nin en ucuz sıfır kilometre otomobili unvanını aldı. 840.900 TL fiyat etiketiyle dikkat çeken bu model, uygun fiyatıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Panda’nın hibrit motor seçeneği, ekonomik yakıt tüketimi sunarak çevre dostu bir sürüş imkanı tanıyor.

2. DACIA SPRING EXTREME ELECTRIC 65 BG

Dacia Spring Extreme, Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobillerden biri olarak öne çıkıyor. 892.000 TL’lik fiyat etiketiyle kullanıcılarına ekonomik ve çevreci bir seçenek sunuyor. Düşük enerji maliyetleri ve pratik tasarımıyla şehir içi kullanımda oldukça avantajlı bir araç.

3. HYUNDAI I10 1.0 MPI 67 PS JUMP MANUEL

Hyundai i10, kompakt tasarımı ve ekonomik motor seçenekleriyle uygun fiyatlı otomobiller listesinde yer alıyor. Temmuz ayında 835.000 TL olan fiyatı, Ağustos ayında 925.000 TL’ye yükseldi. Manuel şanzımanlı bu model, özellikle şehir içi kullanım için ideal bir seçenek sunuyor.

4. CITROEN C3 1.2 PURETECH 83 HP 5 İLERİ MANUEL FEEL BOLD

Citroen C3, şık tasarımı ve geniş iç mekanıyla dikkat çekiyor. 963.000 TL’lik fiyat etiketiyle bu model, ekonomik bir seçenek arayanlar için tercih edilebilir. Citroen C3’ün manuel şanzıman seçeneği, düşük yakıt tüketimi ve konforlu sürüş sunuyor.

5. KIA PICANTO FEEL 1.0L 63 PS-67 PS AMT

KIA Picanto, küçük ve pratik yapısıyla şehir içi kullanım için ideal bir araç. 995.000 TL’lik fiyatıyla dikkat çeken bu model, otomatik şanzıman seçeneğiyle sürüş kolaylığı sağlıyor. Picanto, hem ekonomik hem de kompakt bir araç arayanlar için cazip bir seçenek.

6. MITSUBISHI SPACE STAR 1.2 INTENSE CVT BENZİN OTOMATİK

Mitsubishi Space Star, geniş iç mekanı ve otomatik şanzıman seçeneğiyle öne çıkıyor. 964.700 TL’lik fiyatıyla dikkat çeken bu model, özellikle aileler için uygun bir seçenek sunuyor. Benzinli motoru ve CVT şanzımanı ile konforlu bir sürüş deneyimi sağlıyor.

7. HYUNDAI I20 1.2 MPI 84 PS JUMP MANUEL

Hyundai i20, kompakt tasarımı ve dinamik sürüşü ile öne çıkıyor. Temmuz ayında 970.000 TL olan fiyatı, Ağustos ayında 925.000 TL’ye geriledi. Bu model, manuel şanzıman ve düşük yakıt tüketimi ile ekonomik bir sürüş sunuyor.

8. OPEL CORSA 1.2 MT-5 75 HP EDITION

Opel Corsa, 995.900 TL’lik fiyatıyla listede yerini alıyor. Modern tasarımı ve geniş iç mekanıyla dikkat çeken bu model, manuel şanzımanlı ve 75 beygir gücündeki motoruyla ekonomik bir sürüş sunuyor. Corsa, şehir içi kullanım için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

9. FIAT EGEA SEDAN EASY 1.4 FIRE 95 HP BENZİN MANUEL

Fiat Egea Sedan, geniş bagaj hacmi ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bir diğer model. Temmuz ayında 1.007.000 TL olan fiyatı, Ağustos ayında 1.007.900 TL’ye yükseldi. Benzinli motor ve manuel şanzıman seçenekleriyle ekonomik bir sürüş sunan Egea, özellikle aileler için uygun bir tercih olabilir.

10. RENAULT TALİANT JOY 1.0 TURBO X-TRONIC 90 BG

Renault Taliant, geniş iç mekanı ve ekonomik motor seçenekleriyle öne çıkıyor. 1.011.000 TL’lik fiyatıyla dikkat çeken bu model, otomatik şanzıman seçeneğiyle konforlu bir sürüş sunuyor. Taliant, hem şehir içi hem de uzun yol kullanımları için ideal bir seçenek sunuyor.

11. RENAULT CLIO EVOLUTION 1.0 TCE X-TRONIC 90 HP

Renault Clio, modern tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken bir diğer model. Temmuz ayında 1.153.000 TL olan fiyatı, Ağustos ayında 1.184.900 TL’ye yükseldi. Otomatik şanzımanlı bu model, özellikle şehir içi kullanımda konforlu ve pratik bir sürüş sağlıyor.

12. DACIA SANDERO STEPWAY EXPRESSION STEPWAY TCE 90 BG CVT

Dacia Sandero Stepway, geniş iç mekanı ve yüksek sürüş pozisyonuyla öne çıkıyor. Temmuz ayında 1.088.000 TL olan fiyatı, Ağustos ayında 1.075.000 TL’ye geriledi. CVT şanzıman seçeneği ile ekonomik bir sürüş sunan Sandero, maceracı ruhu olanlar için ideal bir seçenek olabilir.

13. RENAULT DUSTER EVOLUTION ECO-G 100 HP

Renault Duster, SUV segmentinde uygun fiyatlı seçeneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Ağustos ayında 1.249.000 TL’lik fiyatıyla satışa sunulan bu model, geniş iç mekanı ve sağlam yapısıyla öne çıkıyor. Özellikle arazi şartlarında performans arayanlar için ideal bir tercih olabilir.

14. DACIA DUSTER EXPRESSION ECO-G 100 BG

Dacia Duster, Türkiye’de uygun fiyatlı SUV modelleri arasında yer alıyor. Ağustos ayında 1.189.900 TL fiyatıyla stokta kalan son araçlar olarak satışa sunuluyor. Ekonomik motoru ve geniş iç hacmi ile Duster, hem şehir içi hem de arazi koşulları için uygun bir seçenek sunuyor.

Türkiye’de sıfır kilometre otomobil almak isteyenler için fiyatlar oldukça değişkenlik gösteriyor. Artan döviz kurları ve vergi oranları, fiyatları doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. 2024 yılı itibarıyla, bütçenize uygun bir sıfır kilometre otomobil bulmak zorlaşmış olsa da, en uygun fiyatlı seçenekleri araştırarak ihtiyaçlarınıza en uygun aracı bulabilirsiniz.

Güncel fiyatlar ve modeller sürekli değiştiğinden, otomobil almayı planlayanların düzenli olarak fiyat takibi yapmaları önemlidir. Unutmayın, uygun fiyatlı bir araç bulmak için detaylı bir araştırma yapmak her zaman faydalı olacaktır.