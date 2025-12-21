Türkiye’nin En Uzun Kaydırağı Gebze’de: Pelitli Mesire Alanı Nisan’da Açılıyor

Gebze ilçesindeki Pelitli Mesire Alanı yapımı tamamlanma aşamasına geldi. Tesis, bünyesindeki 207 metre uzunluğundaki dev kaydırakla Türkiye'de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Konsept yaşam alanı ve teknik detaylar

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz proje alanında yaptığı incelemede, tesisin "konsept yaşam alanı" olarak tasarlandığını ve birçok ilki barındırdığını söyledi.

"Pelitli Mahallemizde sosyal yaşamın merkezi olacak mesire alanımızı yakında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Türkiye’nin en uzun kaydırak sistemini burada hayata geçirdik. 207 metre uzunluğundaki bu kaydırak, insanlarımızın adrenalin arayışını karşılayacak. Öte yandan tesisimizde bir gölet ve 250 metre uzunluğunda suni şelale ile doğal dere yatağı akışı bulunuyor. Vatandaşlarımız burada suyun hem dinlendirici sesiyle hem de görsel güzelliğiyle buluşacak."

Kapasite, donatılar ve hizmetler

Büyükgöz, alanın 7 bin kişilik kapasiteye sahip olduğunu belirtti ve çevre dostu, modern çözümlerle donatıldığını vurguladı. Klasik mangal anlayışının ötesine geçen projede, aynı anda 40-50 kişinin kullanabileceği doğalgazlı pişirme sistemleri yer alacak.

"Aynı anda 40-50 kişinin etini, köftesini pişirebildiği doğalgazlı pişirme sistemlerini hizmete sunacağız. Tesiste ayrıca iki çocuk oyun alanı, iki mescit ve tuvalet alanları gibi sosyal donatılar yer alıyor. İlk etapta 500, hedefte ise 1000 araçlık otoparkımız hizmet verecek. Ayrıca iki hemşehri derneğimizin aynı anda etkinlik yapabileceği geniş mekanlar oluşturduk"

Açılış tarihi ve ücretlendirme

Başkan Büyükgöz, tesisin nisan ayında açılmasının planlandığını belirtti ve ücretlendirme politikasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Baharın gelmesiyle, nisan ayı gibi tesisi devreye almayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız, kaydırak sistemi ve doğalgazlı pişirme ünitelerindeki sembolik hizmet bedelleri haricinde, alandaki diğer tüm hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Tüm hemşehrilerimizi burada ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Şimdiden Gebze’mize hayırlı olsun."

