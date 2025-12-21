Türkiye’nin En Uzun Kaydırağı Kocaeli’de: Pelitli Mesire Alanı Nisan’da Açılıyor

Gebze ilçesindeki Pelitli Mesire Alanı, yapımı tamamlanma aşamasına gelen tesisin bünyesindeki 207 metre uzunluğundaki kaydırakla adrenalin tutkunlarını bekliyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, projenin Nisan ayında açılacağını açıkladı.

Proje ve Öne Çıkan Özellikler

Gebze Belediyesi tarafından Pelitli Mahallesi'nde inşa edilen mesire alanı, bölgenin sosyal yaşamına yeni bir alternatif sunacak şekilde planlandı. Başkan Büyükgöz, projenin "konsept yaşam alanı" olarak tasarlandığını ve birçok ilki barındırdığını belirtti.

Başkan Büyükgöz, projenin teknik detaylarına değinerek şunları kaydetti: "Pelitli Mahallemizde sosyal yaşamın merkezi olacak mesire alanımızı yakında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Türkiye’nin en uzun kaydırak sistemini burada hayata geçirdik. 207 metre uzunluğundaki bu kaydırak, insanlarımızın adrenalin arayışını karşılayacak. Öte yandan tesisimizde bir gölet ve 250 metre uzunluğunda suni şelale ile doğal dere yatağı akışı bulunuyor. Vatandaşlarımız burada suyun hem dinlendirici sesiyle hem de görsel güzelliğiyle buluşacak."

Kapasite, Hizmetler ve Donatılar

Projenin sosyal donatıları arasında çeşitli olanaklar bulunuyor. Büyükgöz, alanın toplamda 7 bin kişiye aynı anda hizmet verebilecek kapasitede olduğunu belirtti ve çevre dostu, modern çözümlerle donatıldığını vurguladı.

Geleneksel mangal anlayışının ötesinde bir uygulama sunulacak; "Aynı anda 40-50 kişinin etini, köftesini pişirebildiği doğalgazlı pişirme sistemleri" hizmete girecek. Tesis ayrıca iki çocuk oyun alanı, iki mescit, tuvalet alanları ve başlangıçta 500, hedefte ise 1000 araçlık otoparkla hizmet verecek. Ayrıca iki hemşehri derneğinin aynı anda etkinlik yapabileceği geniş mekanlar oluşturuldu.

Açılış Takvimi ve Ücretlendirme

Büyükgöz açılış takvimi ve ücretlendirmeye ilişkin, "Baharın gelmesiyle, nisan ayı gibi tesisi devreye almayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız, kaydırak sistemi ve doğal gazlı pişirme ünitelerindeki sembolik hizmet bedelleri haricinde, alandaki diğer tüm hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Tüm hemşehrilerimizi burada ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Şimdiden Gebze’mize hayırlı olsun." sözleriyle bilgi verdi.

