DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.794.728,2 -0,49%

Türkiye’nin En Uzun Kaydırağı Kocaeli’de: Pelitli Mesire Alanı Nisan’da Açılıyor

Gebze Pelitli Mesire Alanı, 207 metre kaydırak, 250 metre suni şelale ve 7 bin kişilik kapasiteyle Nisan ayında hizmete giriyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:25
Türkiye’nin En Uzun Kaydırağı Kocaeli’de: Pelitli Mesire Alanı Nisan’da Açılıyor

Türkiye’nin En Uzun Kaydırağı Kocaeli’de: Pelitli Mesire Alanı Nisan’da Açılıyor

Gebze ilçesindeki Pelitli Mesire Alanı, yapımı tamamlanma aşamasına gelen tesisin bünyesindeki 207 metre uzunluğundaki kaydırakla adrenalin tutkunlarını bekliyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, projenin Nisan ayında açılacağını açıkladı.

Proje ve Öne Çıkan Özellikler

Gebze Belediyesi tarafından Pelitli Mahallesi'nde inşa edilen mesire alanı, bölgenin sosyal yaşamına yeni bir alternatif sunacak şekilde planlandı. Başkan Büyükgöz, projenin "konsept yaşam alanı" olarak tasarlandığını ve birçok ilki barındırdığını belirtti.

Başkan Büyükgöz, projenin teknik detaylarına değinerek şunları kaydetti: "Pelitli Mahallemizde sosyal yaşamın merkezi olacak mesire alanımızı yakında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Türkiye’nin en uzun kaydırak sistemini burada hayata geçirdik. 207 metre uzunluğundaki bu kaydırak, insanlarımızın adrenalin arayışını karşılayacak. Öte yandan tesisimizde bir gölet ve 250 metre uzunluğunda suni şelale ile doğal dere yatağı akışı bulunuyor. Vatandaşlarımız burada suyun hem dinlendirici sesiyle hem de görsel güzelliğiyle buluşacak."

Kapasite, Hizmetler ve Donatılar

Projenin sosyal donatıları arasında çeşitli olanaklar bulunuyor. Büyükgöz, alanın toplamda 7 bin kişiye aynı anda hizmet verebilecek kapasitede olduğunu belirtti ve çevre dostu, modern çözümlerle donatıldığını vurguladı.

Geleneksel mangal anlayışının ötesinde bir uygulama sunulacak; "Aynı anda 40-50 kişinin etini, köftesini pişirebildiği doğalgazlı pişirme sistemleri" hizmete girecek. Tesis ayrıca iki çocuk oyun alanı, iki mescit, tuvalet alanları ve başlangıçta 500, hedefte ise 1000 araçlık otoparkla hizmet verecek. Ayrıca iki hemşehri derneğinin aynı anda etkinlik yapabileceği geniş mekanlar oluşturuldu.

Açılış Takvimi ve Ücretlendirme

Büyükgöz açılış takvimi ve ücretlendirmeye ilişkin, "Baharın gelmesiyle, nisan ayı gibi tesisi devreye almayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız, kaydırak sistemi ve doğal gazlı pişirme ünitelerindeki sembolik hizmet bedelleri haricinde, alandaki diğer tüm hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Tüm hemşehrilerimizi burada ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Şimdiden Gebze’mize hayırlı olsun." sözleriyle bilgi verdi.

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELEN PELİTLİ MESİRE ALANI, BÜNYESİNDE...

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELEN PELİTLİ MESİRE ALANI, BÜNYESİNDE BARINDIRDIĞI 207 METRE UZUNLUĞUNDAKİ DEV KAYDIRAKLA TÜRKİYE'DE BİR İLKE İMZA ATMAYA HAZIRLANIYOR.

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELEN PELİTLİ MESİRE ALANI, BÜNYESİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkadım’ın Gençleri Doğada Buluştu: Hayatta Kalma ve Açık Alan Eğitimi
2
GRTC'nin Yeni Yönetim ve İstişare Kurulları Belirlendi
3
Çeşme'de Eski Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu Vefat Etti
4
Silifke İl Olma Hedefini Hızlandırıyor
5
İncirliova'da Fidan Dikimi: Başkan Kaya "Her fidan yarınlara bırakılan yeşil miras"
6
Canik'te Atıl Okullar Mahalle Konaklarına Dönüştü
7
Diyarbakır'da 2025 Aile Yılı: Koruyucu Aile Sayısı 107’ye Ulaştı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025