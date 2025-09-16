Türkiye-Panama Diplomatik İlişkilerinin 75. Yılı Panama'da Kutlandı

Türkiye ve Panama, başkent Panama'da düzenlenen etkinliklerle diplomatik ilişkilerinin 75. yılını kutladı; diplomatik temsilciler, iş insanları ve Türk toplumu katıldı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 20:40
Türkiye-Panama Diplomatik İlişkilerinin 75. Yılı Panama'da Kutlandı

Türkiye-Panama diplomatik ilişkilerinin 75. yılı Panama'da kutlandı

Türkiye ile Panama arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılı başkent Panama'da bir dizi etkinlikle anıldı. Türkiye'nin Panama Büyükelçiliği ev sahipliğindeki programlar, diplomatik misyon şefleri ve Panama'da yaşayan Türk vatandaşlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve ev sahibi

Etkinliğe Panamalı yetkililer ile ülkedeki diplomatik temsilciler ve Türk toplumunun temsilcileri katıldı. Programı düzenleyen taraf, etkinliklerin ev sahibi olarak Türkiye'nin Panama Büyükelçiliği oldu.

Yetkililerin vurguladıkları

Panama Dışişleri Bakan Vekili Carlos Guevara Mann, iki ülke ilişkilerinin karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasıyla büyük bir ivme kazandığını belirtti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Hoyos ile Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan ise Türkiye ve Panama'nın ekonomik potansiyelinin önemine dikkat çekti.

Kültürel yakınlaşma ve dayanışma

Türkiye'nin Panama Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, iki ülke arasındaki kültürel paylaşımların ilişkileri güçlendirdiğini söyledi. Ersoy, 2023'te Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Panama kentinde Avenida Balboa'da Atatürk Büstünün açıldığını ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Panama'nın uluslararası yardım çalışmalarına katıldığını hatırlattı.

Ekonomik ilişkiler ve iş dünyası temasları

Büyükelçi Ersoy, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 500 milyon doları aştığını vurgulayarak, ilişkilerin karşılıklı fayda temelinde daha da artırılacağı mesajını verdi. Etkinlikler kapsamında bir panel düzenlendi ve DEİK üyesi iş insanlarından oluşan bir heyet, Panama'daki iş çevreleriyle çeşitli görüşmeler yaptı.

Kültürel program ve kapanış

Kutlamaların kapanış etkinliğinde Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yaylı çalgılar dörtlüsü bir konser verdi. Konsere 2025 Türkiye Bursları'nı kazanan Panamalı öğrenciler, 6 Şubat depremlerindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Panamalı ekip, kamu kurumları temsilcileri, kordiplomatik mensuplar ve Türk vatandaşları yoğun ilgi gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-Panama Diplomatik İlişkilerinin 75. Yılı Panama'da Kutlandı
2
Perşembe'de Çamburnu Vona Deniz Feneri Turizme Kazandırıldı
3
Priene Antik Kenti'nin UNESCO Kalıcı Miras Süreci İçin Paydaş Toplantıları Başladı
4
Hollanda Uyruklu Beverly Ter Hove, Söke'de İhtida ile Müslüman Oldu
5
32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Turandot ile açıldı
6
İzmir'de 5 Bin Yıllık Smyrna Höyüğü'nde Kazılar: Athena Tapınağı Hedefte
7
Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de sona erdi: 9 günde 400 etkinlik

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa