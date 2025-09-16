Türkiye-Panama Diplomatik İlişkilerinin 75. Yılı Panama'da Kutlandı

Türkiye-Panama diplomatik ilişkilerinin 75. yılı Panama'da kutlandı

Türkiye ile Panama arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılı başkent Panama'da bir dizi etkinlikle anıldı. Türkiye'nin Panama Büyükelçiliği ev sahipliğindeki programlar, diplomatik misyon şefleri ve Panama'da yaşayan Türk vatandaşlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve ev sahibi

Etkinliğe Panamalı yetkililer ile ülkedeki diplomatik temsilciler ve Türk toplumunun temsilcileri katıldı. Programı düzenleyen taraf, etkinliklerin ev sahibi olarak Türkiye'nin Panama Büyükelçiliği oldu.

Yetkililerin vurguladıkları

Panama Dışişleri Bakan Vekili Carlos Guevara Mann, iki ülke ilişkilerinin karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasıyla büyük bir ivme kazandığını belirtti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Hoyos ile Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan ise Türkiye ve Panama'nın ekonomik potansiyelinin önemine dikkat çekti.

Kültürel yakınlaşma ve dayanışma

Türkiye'nin Panama Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, iki ülke arasındaki kültürel paylaşımların ilişkileri güçlendirdiğini söyledi. Ersoy, 2023'te Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Panama kentinde Avenida Balboa'da Atatürk Büstünün açıldığını ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Panama'nın uluslararası yardım çalışmalarına katıldığını hatırlattı.

Ekonomik ilişkiler ve iş dünyası temasları

Büyükelçi Ersoy, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 500 milyon doları aştığını vurgulayarak, ilişkilerin karşılıklı fayda temelinde daha da artırılacağı mesajını verdi. Etkinlikler kapsamında bir panel düzenlendi ve DEİK üyesi iş insanlarından oluşan bir heyet, Panama'daki iş çevreleriyle çeşitli görüşmeler yaptı.

Kültürel program ve kapanış

Kutlamaların kapanış etkinliğinde Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yaylı çalgılar dörtlüsü bir konser verdi. Konsere 2025 Türkiye Bursları'nı kazanan Panamalı öğrenciler, 6 Şubat depremlerindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Panamalı ekip, kamu kurumları temsilcileri, kordiplomatik mensuplar ve Türk vatandaşları yoğun ilgi gösterdi.