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Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 2024'te Zonguldak'ta 132 nitelikli işçi alacak. Başvurular 9-13 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 21:36
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 132 Nitelikli İşçi Alımını Duyurdu

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 2024 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Zonguldak'ta 132 nitelikli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular, 9-13 Aralık 2024 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Alım süreci 5 gün sürecek ve başvuruların alınmasının ardından, 20 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan elektronik kura çekimi ile işe alınacak işçiler belirlenecek.

Başvuru Şartları

Adayların, T.C. vatandaşı olmaları, başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olmaları, Zonguldak ilinde ikamet etmeleri ve gerekli öğrenim şartlarına sahip olmaları gerekmektedir.

Açık Pozisyonlar ve Gereksinimler

  • 8344.01 Yükleyici (Loder) Operatörü: 1 kişi; Lise mezunu, CE + G sınıfı sürücü ehliyeti ve Loder Operatörlük belgesine sahip olmalıdır.
  • 8343.12 Mobil Vinç Operatörü: 2 kişi; Lise mezunu, CE + G sınıfı sürücü ehliyeti ve Mobil Vinç Operatörlük belgesine sahip olmalıdır.
  • 8342.26 Beko Loder (Kazıyıcı-Yükleyici) Operatörü: 1 kişi; Lise mezunu, CE + G sınıfı sürücü ehliyeti ve Beko Loder Operatörlük belgesine sahip olmalıdır.

Kuruma bağlı iş yerlerinde “5005 - Nakliyat İşçiliği” alanında çalıştırılacak olan bu işçiler, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun önemli bir parçası olacaklar.

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