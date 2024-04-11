Türkiye Taşkömürü Kurumu en az lise mezunu personel alımı! 18-35 yaş arası iş arayanlara müjde

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla toplamda 44 nitelikli işçi alımı yapacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 16 Nisan 2024 ile 22 Nisan 2024 tarihleri arasında kabul edilecek. Adaylar, ayrıca ALO 170 numaralı hattı ve İŞKUR hizmet birimlerini de kullanarak başvuruda bulunabilecekler.

Başvuru şartlarına göre, adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve Zonguldak ilinde ikamet etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, başvuru tarihlerinde 18 yaşını tamamlamış ve ilk başvuru gününden itibaren 35 yaşından gün almamış olmaları beklenmektedir.





İşçi alımı için gereken niteliklere göre, 6 kuvvetli akım tesisatçısı, 5 kaynakçı, 21 mekanizasyon-pres işçisi, 1 numuneci-maden ocağı, 1 motor imalat bakım ve onarım işçisi, 6 mekaniker (kompresör) ve 4 vinç operatörü alımı yapılacaktır. Her bir pozisyon için farklı meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olmak gerekmektedir.

Başvuruların sonuçlanması ve işe alınacak adayların belirlenmesi amacıyla elektronik kura çekimi gerçekleştirilecektir. Bu kura çekimi, adil bir seçim süreci sağlamak için kullanılacaktır.

TTK'nin gerçekleştireceği bu işçi alımı, iş arayanlar için önemli bir fırsat olabilir. Başvuruların belirtilen tarihler arasında yapılması ve gerekli niteliklere sahip adayların şanslarını denemeleri önerilmektedir.