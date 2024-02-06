TÜRKŞEKER'den yüksek maaşlı 214 memur alımı hakkında duyuru

Türk Şeker'e KPSS Yerleştirme Sonuçları Geldi: Oryantasyon Süreci Başlıyor

2023/2 KPSS Merkezi Yerleştirme sonuçları Türk Şeker için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Yapılan atamaların ardından, yeni personel için önemli bir adım daha atıldı: Oryantasyon eğitimi. Bu eğitim, Ankara Şeker Fabrikası Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilecek ve yeni çalışanları iş hayatlarına hazırlayacak.







Türk Şeker, KPSS ile yeni personel alımı gerçekleştirdi. Atama sonuçları sonuc.turkseker.gov.tr adresinden duyuruldu. Yeni çalışanlar, Ankara Şeker Fabrikası Sosyal Tesislerinde 5 günlük oryantasyon eğitimi alacak.

Türk Şeker, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Merkezi Yerleştirme ile yeni bir döneme adım attı. Kurum, çeşitli kadrolara atanan personelin işlemlerini tamamladı. Atama sonuçları, sonuc.turkseker.gov.tr adresinde sorgulanabiliyor.

YENİ ÇALIŞANLAR İŞ HAYATINA ADAPTE OLACAK: ORYANTASYON EĞİTİMİ NE ZAMAN?

Atanan personel için bir sonraki aşama, oryantasyon eğitimi. Türk Şeker, yeni çalışanlarını iş hayatına hazırlamak için 5 günlük bir eğitim programı düzenliyor. Eğitim, Ankara Şeker Fabrikası Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilecek.

ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI: KURUM KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRENMEK VE GÖREVE HAZIRLANMAK

Oryantasyon eğitimi, personelin kurumun vizyonu, misyonu, değerleri, işleyişi, kuralları ve beklentileri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayacak. Ayrıca, personelin görev tanımı, sorumlulukları, yetkileri, performans kriterleri ve gelişim olanakları da eğitimde anlatılacak. Bu süreç, personelin işe uyumunu, motivasyonunu ve verimliliğini artıracak.

YASAL İŞLEMLERİ TAMAMLANMAYAN ADAYLAR: ATAMALAR EN KISA SÜREDE YAPILACAK

Hala yasal işlemleri devam eden adaylar için ise atamalar, işlemlerin tamamlanmasının ardından hızla gerçekleştirilecek. Bu adaylar da Türk Şeker ailesine katılmanın mutluluğunu yaşayacaklar.

