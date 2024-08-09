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Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

Zincir marketler indirimlerini hafta hafta duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda özellikle de son iki senedir fiyatı yüzde 100’den fazla artış gösteren tuvalet kağıdi ve havlu kağıt indirimleri merakla takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:24
Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

Zincir marketler indirimlerini hafta hafta duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda özellikle de son iki senedir fiyatı yüzde 100’den fazla artış gösteren tuvalet kağıdi ve havlu kağıt indirimleri merakla takip ediliyor. Pandemi dönemi itibari ile artış gösteren hijyen ihtiyacı bu ürünlerin satışını adeta patlatırken, artan talep karşısında arzın geride kalması sebebiyle kat be kat artış gösterdiği tahmin ediliyor. Zincir marketlerde hafta hafta indirim katalogları ile müşterisine özel hijyen ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflerken, yeni sunulan marketin aktüel kataloğundaki tuvalet kağıdı ve havlu kağıt indirimi oldukça rağbet göreceğe benziyor.

A101 15 Ağustos 2024 tarihine ait aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'in yeni kataloğunda, gıda ürünlerinden elektronik eşyalara, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar bir çok kategoride fiyatlar adeta çakılırken, yukarıda bahsi geçen ürünlerdeki indirimler ile market müşteri akınına uğrayacağı tahmin ediliyor. Akıllı telefonlar, tabletler, televizyonlar gibi teknolojik ürünlere ihtiyacı olan müşterisinin tercih sebebi olabileceği A101, ev dekorasyonuna önem verenler için de bie çok ürünü kataloğa dahil etti. Halılar, perdeler, ev tekstil ürünleri de A101 15 Ağustos 2024 aktüel kataloğundaki fiyatları ile dikkat çekeceğe benziyor.

A101 15 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

15 Ağustos 2024 A101 Aktüel Kataloğu'nda yer alan kategoriler dikkat çekici ürünler barındırıyor. Özellikle de gıda maddeleri, temizlik malzemeleri ve ev gereçleri fiyatlarındaki indirim sepetleri dolduracağa benziyor.

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A101 TUVALET KAĞIDI, HAVLU KAĞIT İNDİRİMİ

A101 15 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda Select Nature marka 3 katlı 16’lı tuvalet kağıdı 79 TL’den yine aynı marka 6’lı havlu kağıt 49 TL'ye raflarda yer alacağı belirtilmiş bulunuyor.

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