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Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

Tarım Kredi Marketlerde özellikle de fiyatı ile dikkat çeken tuvalet kağıtlarında büyük indirim kampanyasının bugün başladığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:02
Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

Son zamanlarda enflasyon sebebiyle yaşanan artışın etkisiyle birçok ürünün fiyatı artarken, temel ihtiyaç maddelerinden biri olan tuvalet kağıdına yapılan zamlar vatandaşı oldukça zor durumda bırakmaya devam ediyor. Özellikle de pandemi akabinde artış gösteren fiyatlar vatandaşın cebindekini alıyor. Hal bu iken devreye giren marketler indirimli ürünleri ile müşteri toplamaya ve müşterinin refahını arttırmayı hedefliyor. 2017 senesinden beri market zincirlerine dahil olan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, müşterisine nefes aldıracak bir kampanya başlattı. Bugün itibari ile başlayan indirimlerin 23 Ağustos 2024’e kadar devam edeceği belirtilmiş bulunuyor.

TARIM KREDİ TUVALET KAĞIDI İNDİRİMİ

Tarım Kredi Marketlerde özellikle de fiyatı ile dikkat çeken tuvalet kağıtlarında büyük indirim kampanyasının bugün başladığı belirtildi. Tarım Kredi'nin, ortaklarından temin ettiği doğal ve kaliteli hammaddeleri kullanarak ürettiği veya işlediği organik tuvalet kağıtları, kampanya süresince çok daha uygun fiyatlarla tüketicilere sunulacağı belirtilmiş bulunuyor.

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Mart 2017'de ilk şubesini açan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, kar amacı gütmeyecek bir şekilde işleyişine başladı. Fİyat dengelemesi sağlamak adına piyasanın altında fiyatları sunan Tarım Kredi Market, ay ay düzenlediği kampanyaları ile o dönemden beri merakla takip ediliyor.

Tarım Kredi Market 10 Ağustos 2024’te başlayan indirim kampanyası ile alakalı olarak resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 23 Ağustos’ta sona ereceğini ifade ederken, müşteri tarafından özellikle de tuvalet kağıdı fiyatları dikkat çekiyor. Tarım Kredi Market aldıkça aldıran indirimli ürünlerinde 40 rulo solo bambu katkılı tuvalet kağıdının fiyatını 209,90 TL olarak açıklarken aynı marka 16 rulo havlu kağıt ise 139,90 TL'ye denk geliyor. Dev rulo kağıt havlu kampanyasında ise 32,90 TL'lik fiyatı ile raflarda yer alıyor.

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Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

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