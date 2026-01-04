Tuz Gölü Beyaza Büründü: Aksaray'daki Yağışlar Kuraklığa Umut Verdi

Tuz Gölü Beyaza Büründü

Aksaray'daki kar ve yağmur göle umut verdi

Aksaray'da etkili olan kar ve yağmur sonrası Tuz Gölü kısmen beyaza büründü. Yağışlar, kuraklıkla mücadele eden göle nefes aldırdı.

Tuz Gölü, Türkiye'nin en kurak illeri arasında yer alan Aksaray sınırlarında bulunuyor ve kuraklık nedeniyle her geçen yıl suyu çekilerek küçülüyordu. Son günlerde meydana gelen yağışlar gölde oluşan beyaz örtüyle birlikte bölge halkına umut verdi.

Geçtiğimiz günlerde Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle gölün yüzeyi kısmen beyaz görünürken, yağan kar ve göldeki örtü kuraklığa karşı bir nebze teselli sağladı.

Eskil ilçe belediye başkanı Mustafa Zavlak şöyle konuştu: "2025 yılı kuraklık yaşadık. Tarım ve hayvancılıkla geçinen ilçemizin en büyük sorunlarından bir tanesi tabii ki yeraltı sularımızın bitmesi. Çok şükür 2026 yılı rahmet ve bereketiyle geldi. Gerçekten Tuz Gölü’müz kurak bir dönüm yaşıyordu. Kuraklık sebebiyle flamingo ölümleri gerçekleşiyordu. Erken göç ve kuluçkalama sorunları yaşanıyordu. Tarım ve hayvancılıkta gerçekten yeraltı sularımızın bitmesi ciddi anlamda ürün rekolte düşüşüne neden oldu. Rabbim rahmetiyle getirdi 2026 yılını. Çok şükür ki hem yeraltı sularımızın beslenmesi hem de tabiatımızın korunması açısından çok güzel bir kar yağışı oldu"

Yerel üretim ve yaban hayatı açısından kritik olan bu yağışların, gölün su seviyesinin ve çevrenin korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

