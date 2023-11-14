Ucuza ayçiçek yağı almak isteyen o markete koşacak! 2 ve 5 litrelik fiyatlarında büyük indirim

Migros, ayçiçek yağında şok indirimler yapacağını açıkladı! İşte indirimli ayçiçek yağı fiyatları...

Ucuza ayçiçek yağı almak isteyen o markete koşacak! 2 ve 5 litrelik fiyatlarında büyük indirim
Yayın Tarihi:

Ülkemizin önde gelen market zincirlerinden Migros, 70. kuruluş yıl dönümü kapsamında çeşitli ürünlerde indirimler sunmaya devam ediyor.

Migros'tan aldığımız bilgiye göre, market zincirinin başlattığı yeni kampanya kapsamında, 5 litrelik ambalajdaki ayçiçek yağı ürününde stoklar sınırlı olmak üzere önemli bir indirim uygulanacak.

Migros yetkilileri, ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışlar göz önüne alındığında, bu üründe sınırlı sayıda üründe müşterilere nefes aldıracak bir fıyat avantajı sunmak istediklerini ifade etti.

migros

Kampanya kapsamında 5 litrelik ayçiçek yağı, normal fiyatının altında satışa sunulacak. Ancak indirimin süresi ve stok miktarı sınırlı olacağından, vatandaşların bu fırsatı kaçırmamaları tavsiye edildi.

Migros yetkilileri, müşterilerine yönelik benzer kampanyaları gelecek dönemde de sürdürmeyi planladıklarını belirtti. Vatandaşların, Migros'tan yararlanabilecekleri indirimleri yakından takip etmeleri önerildi.

Öne Çıkanlar
Diş çıkaran bebeklerin acısını alıyor! Annelerin mutlaka bilmesi gereken öneriler Diş çıkaran bebeklerin acısını alıyor! Annelerin mutlaka bilmesi gereken öneriler
EYT'yi kıl payı kaçıranlara yeni fırsat! 1999 sonrası işe girenleri ilgilendiriyor EYT'yi kıl payı kaçıranlara yeni fırsat! 1999 sonrası işe girenleri ilgilendiriyor
Dünyaca ünlü banka Türkiye'de 23 şubesini kapatıyor. Dünyaca ünlü banka Türkiye'de 23 şubesini kapatıyor.
Çok Okunanlar
Evdeki malzemelerle bir tepsi dolusu börek tarifi! Komşular tarifi için sıraya girecek Evdeki malzemelerle bir tepsi dolusu börek tarifi! Komşular tarifi için sıraya girecek Diş çıkaran bebeklerin acısını alıyor! Annelerin mutlaka bilmesi gereken öneriler Diş çıkaran bebeklerin acısını alıyor! Annelerin mutlaka bilmesi gereken öneriler Eskişehir, Gaziantep, Adıyaman, Giresun, Malatya ve birçok ile uyarı yapıldı! Sağanak yağış hayatı felç edecek Eskişehir, Gaziantep, Adıyaman, Giresun, Malatya ve birçok ile uyarı yapıldı! Sağanak yağış hayatı felç edecek KPSS 60 puanla üniversiteye personel alımı! Lise, üniversite mezunlarına iş fırsatı KPSS 60 puanla üniversiteye personel alımı! Lise, üniversite mezunlarına iş fırsatı Ayçiçek yağına zam öncesi son indirimli fiyatlar! En ucuzu o marketlerde satılıyor Ayçiçek yağına zam öncesi son indirimli fiyatlar! En ucuzu o marketlerde satılıyor