Ucuza ayçiçek yağı almak isteyen o markete koşacak! 2 ve 5 litrelik fiyatlarında büyük indirim

Ülkemizin önde gelen market zincirlerinden Migros, 70. kuruluş yıl dönümü kapsamında çeşitli ürünlerde indirimler sunmaya devam ediyor.

Migros'tan aldığımız bilgiye göre, market zincirinin başlattığı yeni kampanya kapsamında, 5 litrelik ambalajdaki ayçiçek yağı ürününde stoklar sınırlı olmak üzere önemli bir indirim uygulanacak.

Migros yetkilileri, ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışlar göz önüne alındığında, bu üründe sınırlı sayıda üründe müşterilere nefes aldıracak bir fıyat avantajı sunmak istediklerini ifade etti.





Kampanya kapsamında 5 litrelik ayçiçek yağı, normal fiyatının altında satışa sunulacak. Ancak indirimin süresi ve stok miktarı sınırlı olacağından, vatandaşların bu fırsatı kaçırmamaları tavsiye edildi.

Migros yetkilileri, müşterilerine yönelik benzer kampanyaları gelecek dönemde de sürdürmeyi planladıklarını belirtti. Vatandaşların, Migros'tan yararlanabilecekleri indirimleri yakından takip etmeleri önerildi.