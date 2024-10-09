Adana'da 3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı Başlıyor

3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı Adana'da

Adana Valiliği tarafından düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı", 17-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Vali Yavuz Selim Köşger, fuarın tanıtımını yapmak üzere Seyhan ilçesindeki Tespihçiler Çarşısı'nda bir basın toplantısı düzenledi.

Adana Festivallerin Merkezi

Vali Köşger, Adana'nın son zamanlarda birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını, özellikle yakın zamanda gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni hatırlatarak, bu gibi organizasyonların kente büyük katkılar sağladığını ifade etti. Kendisi, "Adana gerçekten bir festivaller ve fuarlar şehri. Bu gerçeği artık herkes kabul etmeli," şeklinde konuştu.

Fuarın Önemi ve Gelişimi

Köşger, Adana'da ilk kez düzenlenen tespih fuarının, yerli sanatçılara ve esnafa yeni bir boyut kazandırdığını vurguladı. "Bu fuar giderek dünya çapında bir etkinlik haline geliyor. Çok sayıda yabancı misafirin katılacağını biliyorum," diyerek, fuarın uluslararası boyutuna dikkat çekti.

Adana Lezzet Festivali ile İş Birliği

Fuarın aynı tarihlerde gerçekleşecek olan 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali ile birlikte Adana'yı bir lezzet ve kültür merkezi hâline getirme amacı taşıdığına değinen Köşger, "Bu etkinlikler, Adana ve çevresi için yeni destinasyonlar yaratma potansiyeline sahip," dedi.

Bir Kültürel Platform

Adana Tespihçiler Çarşısı Yönetim Kurulu Üyesi Nasır Fidan, bu fuarın geleneksel el sanatları ve doğal taşların tanıtımı açısından büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Fidan, "Bu yılki fuar, sadece tespih ve doğal taş severler için değil, aynı zamanda sanatçılar için de ilham kaynağı olacak," diye ekledi.

Toplantının ardından Vali Köşger, çarşıda bulunan tespih ve doğal taş stantlarını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Adana Valiliği himayesinde düzenlenecek "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" 17-20 Ekim'de gerçekleştirilecek. Festivalin tanıtım toplantısı Seyhan ilçesindeki Tespihçiler Çarşısı'nda yapıldı.

Adana Valiliği himayesinde düzenlenecek "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" 17-20 Ekim'de gerçekleştirilecek. Festivalin tanıtım toplantısı Seyhan ilçesindeki Tespihçiler Çarşısı'nda yapıldı.

Adana Valiliği himayesinde düzenlenecek "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" 17-20 Ekim'de gerçekleştirilecek. Festivalin tanıtım toplantısı Seyhan ilçesindeki Tespihçiler Çarşısı'nda yapıldı.

Adana Valiliği himayesinde düzenlenecek "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" 17-20 Ekim'de gerçekleştirilecek. Festivalin tanıtım toplantısı Seyhan ilçesindeki Tespihçiler Çarşısı'nda yapıldı.

Adana Valiliği himayesinde düzenlenecek "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" 17-20 Ekim'de gerçekleştirilecek. Festivalin tanıtım toplantısı Seyhan ilçesindeki Tespihçiler Çarşısı'nda yapıldı.