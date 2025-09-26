Uğur Çavuşoğlu'nun 'Manevi Gıcırtılar'ı 27 Eylül'de Samsun'da

Uğur Çavuşoğlu'nun yazıp oynadığı 'Manevi Gıcırtılar', 27 Eylül'de Atakum Belediyesi Ata Sahnesi'nde; gelirleri öğrenci bursu için kullanılacak.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 11:45
Etkinlik Detayları

Sanatçı Uğur Çavuşoğlu'nun yazıp oynadığı Manevi Gıcırtılar tiyatro oyunu, 27 Eylül'de Atakum Belediyesi Ata Sahnesi'nde Samsun'da ilk kez sahnelenecek. Oyun, 19 Mayıs Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği organizasyonuyla izleyiciyle buluşacak.

Gelirinin öğrencilere burs için kullanılacak olması, gösteriye ayrı bir anlam katıyor.

Oyun Hakkında

Oyuncu Uğur Çavuşoğlu, oyunun dört büyük Türk yazarının hikayelerini içerdiğini belirtti ve metindeki sözleri şöyle aktardı:

(Manevi Gıcırtılar) adı, Oğuz Atay'ın 'Tutunamayanlar' romanında geçer, bu tümcedir. Dört büyük Türk yazarının hikayesi var oyunun içinde. Aziz Nesin, Nazım Hikmet, Sait Faik Abasıyanık ve Ferit Edgü'nün hikayelerini bir araya getirmek için ben de bir hikaye yazdım. Hikaye içerisinde hikaye anlatıyorum kısacası. Oyunu geçen sene İstanbul'da oynamaya başladım.

Çavuşoğlu ayrıca, "Şimdi de Samsun'da oynayacağım. Gelirinin öğrencilere burs için kullanılacak olması beni daha çok heyecanlandırıyor." dedi.

Oyunun kurgusu ve mekanına dair aktardıkları şunlar:

Oyun, Türk edebiyatındaki büyük ustaların hikayeleriyle kendi içsel yolculuğunu arayan bir aktörün hikayesi. Teos Antik Şehri'nde geçiyor. 30 sene sonra aktörler buluşmak üzere söz vermişiz birbirimize fakat kimse gelmemiş. Orada yalnız kalmam sonucu diyorum ki 'Kimse gelmedi, ben de öyleyse burada size birkaç hikaye anlatayım'. Bu arada Teos'tan bahsediyorum. Teos'un geçmişinden, Büyük İskender'den bahsediyorum.

Çavuşoğlu, oyunun geçen yıl İstanbul'da başlayıp ardından Kuşadası (Aydın), İzmir, Kars ve Van'da da sahnelendiğini; şimdi ise Samsun'da sanatseverlerle buluşacağını kaydetti.

