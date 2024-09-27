Uğur Yıldız ile Başkent'in Kış Manzaraları

Uğur Yıldız'ın Gözünden Kış Manzaraları

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nin Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız, başkent Ankara'nın kış güzelliklerini sergilediği 'AN-KARA-KIŞ' sergisiyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Serginin Detayları

Bu özel sergi, ATO Congresium'da gerçekleştiriliyor. Yıldız, mesleğinin yanı sıra fotoğraf tutkusuyla da tanınıyor. Sergide, Başkent'in farklı noktalarında çektiği kar manzaralı fotoğraflar yer alıyor.

Ankara'nın Değişimi ve Yıldız'ın Anılar

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yıllardır farklı ülkelerde ve Türkiye'de pek çok mekan ziyaret ettim. Ancak doğduğum ve büyüdüğüm yer olan Ankara'yı fotoğraflamamak olmazdı," dedi. Fotoğraflarının Ankara'daki değişimi belge niteliğinde sunduğunu vurguladı.

'AN-KARA-KIŞ' sergisi, pazar gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.