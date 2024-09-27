DOLAR
34,18 -0,14%
EURO
38,17 0,37%
ALTIN
2.928,59 0,15%
BITCOIN
2.243.687,55 -1,4%

Uğur Yıldız ile Başkent'in Kış Manzaraları

Başhekim Uğur Yıldız'ın objektifinden 'AN-KARA-KIŞ' sergisi, kışın güzelliklerini sergiliyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:14
Uğur Yıldız ile Başkent'in Kış Manzaraları

Uğur Yıldız'ın Gözünden Kış Manzaraları

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nin Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız, başkent Ankara'nın kış güzelliklerini sergilediği 'AN-KARA-KIŞ' sergisiyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Serginin Detayları

Bu özel sergi, ATO Congresium'da gerçekleştiriliyor. Yıldız, mesleğinin yanı sıra fotoğraf tutkusuyla da tanınıyor. Sergide, Başkent'in farklı noktalarında çektiği kar manzaralı fotoğraflar yer alıyor.

Ankara'nın Değişimi ve Yıldız'ın Anılar

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yıllardır farklı ülkelerde ve Türkiye'de pek çok mekan ziyaret ettim. Ancak doğduğum ve büyüdüğüm yer olan Ankara'yı fotoğraflamamak olmazdı," dedi. Fotoğraflarının Ankara'daki değişimi belge niteliğinde sunduğunu vurguladı.

Sergi Ziyarete Açık

'AN-KARA-KIŞ' sergisi, pazar gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın...

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın...

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın...

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın...

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın...

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın...

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın...

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın...

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın...

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın...

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın...

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın...

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın...

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın...

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın (fotoğrafta) başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor
2
Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış
3
Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi
4
Süt Dilimi nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve malzemeleri
5
Tunceli'de Yaşlılara Doğayla Buluşma Fırsatı
6
Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor
7
Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

En düşük memur maaşı 41.500 TL! Bizzat hesaplandı Kallavi artış geliyor!

Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta