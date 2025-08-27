DOLAR
41,04 0%
EURO
47,56 0,63%
ALTIN
4.454,13 0,42%
BITCOIN
4.565.934,77 0,08%

Ulucak Höyüğü'nde 8 Bin Yıllık Tilki Postlu Erkek Figür Bulundu

İzmir Kemalpaşa'daki Ulucak Höyüğü kazılarında, 8 bin yıllık olduğu değerlendirilen 9 cm'lik tilki postlu erkek kil figür gün yüzüne çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 13:37
Ulucak Höyüğü'nde 8 Bin Yıllık Tilki Postlu Erkek Figür Bulundu

Ulucak Höyüğü'nde 8 Bin Yıllık Tilki Postlu Figür

Kemalpaşa'daki kazılarda Neolitik döneme ait sıra dışı buluntu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü kazılarında, 8 bin yıllık olduğu değerlendirilen, tilki postlu erkek betimlemesine sahip bir kil figür ortaya çıkarıldı.

Kazı Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, höyükteki kazılar 1995 yılında başladı ve 2009'dan bu yana Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik başkanlığında yürütülüyor.

İzmir'in ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve 8 bin 850 yıllık geçmişe sahip Ulucak Höyüğü'ndeki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, İzmir Büyükşehir ve Kemalpaşa belediyeleri ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin desteğiyle devam ediyor.

Bu yılki kazılarda bulunan figürün boyu 9 santimetre olup kil malzemeden yapıldığı bildirildi. Buluntu, üslup ve üzerindeki kıyafet detayları bakımından höyüğün bilinen diğer örneklerinden ayrılıyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, Ulucak Höyüğü'nün Neolitik döneme tarihlendiğini belirterek, bölgenin çiftçi köy yerleşimi olarak 8 bin 500 yıl öncesine tarihlendiğini, yürütülen kazılarla bu tarihin 350 yıl daha geriye çekildiğini ifade etti.

Çevik, bulunan figürün üzerindeki kıyafet unsurunun başında bulunan ve törensel şapkayı andıran öğe nedeniyle dikkati çektiğini ve buluntunun höyüğün kültürel çeşitliliğine yeni bir boyut kattığını vurguladı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde yürütülen kazılarda, 8 bin yıllık olduğu...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde yürütülen kazılarda, 8 bin yıllık olduğu değerlendirilen tilki postlu erkek figürü ortaya çıkarıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde yürütülen kazılarda, 8 bin yıllık olduğu...

İLGİLİ HABERLER

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Depremde Hasar Gören Tarihi Yapılar 13 Eylül'de Açılıyor
2
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
3
İZDOB 2025-2026 Sezonunu 'Troya' Operasıyla Açıyor
4
Çambaşı Yaylası'nda Ablak Taşı Seyir Terası Turizmi Canlandırdı
5
Çeyizlerin gözdesi olacak banyo lifi modelleri! Çeyizlerde fark yaratacak
6
İskandinav Çıtası ile Duvarlarınızı Hareketlendirin: Pinterest’ten İlham Verici Örnekler
7
Ulucak Höyüğü'nde 8 Bin Yıllık Tilki Postlu Erkek Figür Bulundu

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava