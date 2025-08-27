Ulucak Höyüğü'nde 8 Bin Yıllık Tilki Postlu Erkek Figür Bulundu

Ulucak Höyüğü'nde 8 Bin Yıllık Tilki Postlu Figür

Kemalpaşa'daki kazılarda Neolitik döneme ait sıra dışı buluntu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü kazılarında, 8 bin yıllık olduğu değerlendirilen, tilki postlu erkek betimlemesine sahip bir kil figür ortaya çıkarıldı.

Kazı Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, höyükteki kazılar 1995 yılında başladı ve 2009'dan bu yana Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik başkanlığında yürütülüyor.

İzmir'in ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve 8 bin 850 yıllık geçmişe sahip Ulucak Höyüğü'ndeki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, İzmir Büyükşehir ve Kemalpaşa belediyeleri ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin desteğiyle devam ediyor.

Bu yılki kazılarda bulunan figürün boyu 9 santimetre olup kil malzemeden yapıldığı bildirildi. Buluntu, üslup ve üzerindeki kıyafet detayları bakımından höyüğün bilinen diğer örneklerinden ayrılıyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, Ulucak Höyüğü'nün Neolitik döneme tarihlendiğini belirterek, bölgenin çiftçi köy yerleşimi olarak 8 bin 500 yıl öncesine tarihlendiğini, yürütülen kazılarla bu tarihin 350 yıl daha geriye çekildiğini ifade etti.

Çevik, bulunan figürün üzerindeki kıyafet unsurunun başında bulunan ve törensel şapkayı andıran öğe nedeniyle dikkati çektiğini ve buluntunun höyüğün kültürel çeşitliliğine yeni bir boyut kattığını vurguladı.

