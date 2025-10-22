Uludağ'da Sonbahar Renkleri Havadan Görüntülendi

Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'ın ormanları, yeşil, sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarıyla sonbaharın etkileyici görüntülerini sundu.

Uludağ, kışın Oteller Bölgesi'nde her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlarken; yaz aylarında kampçılık, trekking ve günübirlik ziyaretler için tercih ediliyor.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen günübirlikçiler, çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanlara girip doğayla iç içe vakit geçiriyor. Sonbaharın diğer adı olarak bilinen "hazan" mevsiminde bölge, eşsiz panoramalar sunuyor.

Bakacak'tan Bursa Manzarası

Zirveye doğru kıvrılan yollarla bütünleşen manzara, adeta birer resim tablosunu andırıyor. Uludağ Oteller Bölgesi'ne çıkan ziyaretçiler, en uğrak noktalardan biri olan Bakacak bölgesinden, yaklaşık 2 bin metreden Bursa'yı sonbaharın renkleriyle izliyor.

Uludağ'daki bu sonbahar renkleri, dronla havadan görüntülenerek ziyaretçilere ve doğa tutkunlarına görsel bir şölen sundu.

Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'ın ormanlarında, yeşil, sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarıyla sonbahar renkleri havadan görüntülendi.