Uludağ'da Sonbahar Renkleri Havadan Görüntülendi

Uludağ ormanları, yeşilden sarıya, kahverengi ve kırmızının tonlarıyla sonbaharı yansıtıyor; Bakacak'tan yaklaşık 2 bin metreden Bursa izleniyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 09:15
Uludağ'da Sonbahar Renkleri Havadan Görüntülendi

Uludağ'da Sonbahar Renkleri Havadan Görüntülendi

Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'ın ormanları, yeşil, sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarıyla sonbaharın etkileyici görüntülerini sundu.

Uludağ, kışın Oteller Bölgesi'nde her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlarken; yaz aylarında kampçılık, trekking ve günübirlik ziyaretler için tercih ediliyor.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen günübirlikçiler, çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanlara girip doğayla iç içe vakit geçiriyor. Sonbaharın diğer adı olarak bilinen "hazan" mevsiminde bölge, eşsiz panoramalar sunuyor.

Bakacak'tan Bursa Manzarası

Zirveye doğru kıvrılan yollarla bütünleşen manzara, adeta birer resim tablosunu andırıyor. Uludağ Oteller Bölgesi'ne çıkan ziyaretçiler, en uğrak noktalardan biri olan Bakacak bölgesinden, yaklaşık 2 bin metreden Bursa'yı sonbaharın renkleriyle izliyor.

Uludağ'daki bu sonbahar renkleri, dronla havadan görüntülenerek ziyaretçilere ve doğa tutkunlarına görsel bir şölen sundu.

Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'ın ormanlarında, yeşil, sarı...

Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'ın ormanlarında, yeşil, sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarıyla sonbahar renkleri havadan görüntülendi.

Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'ın ormanlarında, yeşil, sarı...

İLGİLİ HABERLER

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Depremzede Sanatçılar 'Atölye Günleri' ile El Sanatlarını Tanıtıyor
2
Uludağ'da Sonbahar Renkleri Havadan Görüntülendi
3
Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor
4
Işıltılı Haşerat Oyunu İstanbul'da Prömiyer Yaptı
5
Elmacı Dede'nin Vatanseverliği: Askerlere Elma Götürdü
6
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Akın Gürlek atandı. Akın Gürlek Kimdir?
7
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif