Ulugöl Tabiat Parkı Sonbahar Renkleriyle Ziyaretçilerini Bekliyor

Ulugöl Tabiat Parkı Sonbahar Güzelliğiyle Ağırlıyor

Ordu'nun Gölköy ilçesinde, sonbahar renkleri ile bezeli Ulugöl Tabiat Parkı, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. İlçe merkezine yalnızca 17 kilometre mesafede bulunan park, doğal güzellikleriyle bu mevsimde ziyaretçilerin sıklıkla tercih ettiği bir yer haline geliyor.

Doğanın Renk Cümbüşü

Türkiye'nin 36. tabiat parkı olma unvanına sahip Ulugöl, sarı, yeşil ve kırmızı tonlarındaki ağaçları arasında yürüyüş yapma imkânı sunuyor. Fotoğraf tutkunları, dağcılar ve doğa meraklıları için adeta bir cennet niteliğinde olan bu park, zengin bitki örtüsü ile de göz dolduruyor.

Gün içinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Ulugöl, her mevsimde ayrı bir güzellik sergiliyor. İstanbul'dan gelen Burak Şahin, "Ulugöl'ü görmek için buradayım. Doğa harikası bir yer. Sonbaharda burada olmanın verdiği mutluluğu anlatamam," dedi.

Bir diğer ziyaretçi Deniz Şahin ise, bölgenin doğal yapısının korunmasının önemine değinerek, "Eşsiz doğanın tadını çıkardık. Bu dönemde ağaçların rengârenk olması görsel bir şölen oluşturmuş,” ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ordu'nun Gölköy ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ulugöl Tabiat Parkı, doğal güzellikleriyle sonbaharda vatandaşların uğrak yerlerinden biri oluyor. Türkiye'nin 36. tabiat parkı olma özelliğini taşıyan Ulugöl'e gelen ziyaretçiler, sarı, yeşil ve kırmızı tonlarındaki ağaçların arasında yürüyerek vakit geçiriyor. Fotoğraf tutkunları, dağcılar ve doğaseverlerin sıklıkla ziyaret ettiği tabiat parkı, zengin bitki örtüsüyle dikkati çekiyor. Gün içerisinde çok sayıda kişiyi ağırlayan Ulugöl, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.

Ordu'nun Gölköy ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ulugöl Tabiat Parkı, doğal güzellikleriyle sonbaharda vatandaşların uğrak yerlerinden biri oluyor. Türkiye'nin 36. tabiat parkı olma özelliğini taşıyan Ulugöl'e gelen ziyaretçiler, sarı, yeşil ve kırmızı tonlarındaki ağaçların arasında yürüyerek vakit geçiriyor. Fotoğraf tutkunları, dağcılar ve doğaseverlerin sıklıkla ziyaret ettiği tabiat parkı, zengin bitki örtüsüyle dikkati çekiyor. Gün içerisinde çok sayıda kişiyi ağırlayan Ulugöl, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.