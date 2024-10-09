Uluslararası Balkan Üniversitesinde 2024-2025 Akademik Yılı Açılışı

Akademik Yıl Açılış Töreni Üsküp’te Gerçekleştirildi

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU), 2024-2025 akademik yılının açılışı dolayısıyla özel bir tören düzenledi.

Törene Önemli İsimler Katıldı

Törene Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Lulzim Aliu, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ve diğer akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Bakan Yardımcısının Mesajı

Bakan Yardımcısı Aliu, konuşmasında 2024-2025 akademik yılının başlangıcının yeni fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Aliu, "Uluslararası Balkan Üniversitesi, yüksek eğitim standartlarına olan bağlılığını daima göstermiştir. Burada aldığınız eğitim, sizi gelişime ve başarıya taşıyacak." açıklamasını yaptı.

Rektör Sunar’ın Vurguları

Rektör Sunar, yeni akademik yılın sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda birlikte düşünmek ve büyümek için bir fırsat olduğunu belirtti. 2006 yılında kurulan üniversitenin, 15'ten fazla ülkeden 2000 öğrencisi ile dinamik bir akademik ortam sunduğunu ifade etti.

Yeni Projeler ve Sosyal Sorumluluk

Rektör, ayrıca üniversitenin yeni bir diş kliniği açtığını ve önümüzdeki dönemde yeni bir kütüphane açılışıyla ilgili planların olduğunu duyurdu. Desteklerinden dolayı Halkbank yönetimine teşekkür etti.

Bölgesel ve Küresel Sorumluluklar

Sunar, konuşmasında Gazze’deki insani krize de değindi. "Üniversiteler olarak barış, adalet ve insan onuru için sesimizi yükseltmeliyiz," diyerek önemli bir mesaj iletti.

Bugün gerçekleştirilen açılış, IBU'nun bilgi, işbirliği ve kültürel anlamda köprü görevi görmeye olan kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU) 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU) 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU) 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU) 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU) 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU) 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU) 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU) 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU) 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.