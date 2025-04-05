Uluslararası Yalova Kağıt Günleri Festivali Başladı

Yalova'da bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Yalova Kağıt Günleri, 5 Nisan tarihinde Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde yapılan açılış töreniyle kapılarını sanatseverlere açtı. Yalova Valisi Hülya Kaya, etkinliğin önemine vurgu yaparak, 'Yalova'nın marka değerini artırmak amacıyla buradayız' ifadelerini kullandı.

Kağıt Sanatına Dikkat Çekildi

Vali Kaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, kağıt sanatını yüceltecek önemli bir platform oluşturmak istediklerini vurguladı. 'İbrahim Müteferrika'nın kurduğu kağıthaneyi tanıtmak için çaba harcıyoruz' diyerek, Yalova'nın tarihi ve kültürel zenginliğine dikkat çekti.

1745 yılında kurulan Yalova Kağıthanesi'nin tarihin derinliklerinden günümüze taşınmasının önemine de değinen Kaya, 'O tarihten sonra padişahın tüm fermanlarında Yalova kağıdı kullanıldı' diyerek bu geleneğin yeniden canlanması gerektiğinin altını çizdi.

Sanatseverlerle Buluşturuyor

Uluslararası Yalova Kağıt Günleri, Türkiye ve yurt dışından gelen sanatçıların eserlerini sergilediği bir festival atmosferinde gerçekleştirildi. Vali Kaya, etkinliğe katılan sanatçılar ve eserlere ilişkin, 'Kağıdın üzerine yapılan inanılmaz eserleri sanatseverlerle buluşturuyoruz' şeklinde konuştu.

7 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek olan etkinlikler arasında, çeşitli atölye çalışmaları ve sergiler yer alıyor. Yalova'yı dünyaya tanıtma gayesiyle düzenlenen bu festivalin gelenekselleşmesi hedefleniyor.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de etkinliğin önemine dikkat çekti ve unutulmaz bir başlangıç olduğunu ifade etti. Vali Kaya, sergiyi gezerek stantlar ve atölyeler hakkında bilgi aldı.

Yalova'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Yalova Kağıt Günleri" açılış töreniyle başladı. Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis konuşma yaptı.

Yalova'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Yalova Kağıt Günleri" açılış töreniyle başladı. Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis konuşma yaptı.