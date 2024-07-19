Üniversiteye büro personeli ve güvenlik görevlisi alınacak! KPSS şartı aranmayacak

TÜRK – ALMAN ÜNİVERSİTESİ’NDE PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

Türk – Alman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete’de iş ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilana göre Büro Personeli ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak. İşte ilanın detayları haberde…





Türk – Alman Üniversitesi tarafından personel ilanı oluşturuldu. Buna göre üniversite bünyesinde çalıştırılmak üzere farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere personel ilanı oluşturuldu.

Türk – Alman Üniversitesine alınacak personeller için başvuru şartları da oluşturuldu. Buna göre “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca bünyesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2022 yılı KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazık ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacağı ifade edildi.

Büro Personeli kadrosuna alınacak adayların

• İşletme lisans programından mezun olması

• Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Yapım Yönetim-TV Programcılığı sertifikasına sahip olması

• Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 5 yıl deneyimi olması (e- Devletten alımmış Barkodlu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.) gibi şartları karşılaması bekleniyor.

Büro personeli kadrosunda istihdam edilecek adayların

• Yükseköğretim Kurumlarının İktisat, Maliye. Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları yahut İnsan Kaynakları Yönetimi programlarının birinden mezun olması şartını da taşıması bekleniyor.

Koruma ve Güvenlik alanına alınacak (Kadın) adayların ise

• 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olması,

• Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olması,

• Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (silahlı silahsız) ve Özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması

• 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması

• 160 cm’den kısa olmaması ve aynı zamanda boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 dan fazla olmaması,

• Başvuruda kilo/ boy bilgisi için Sağlık kuruluşlarımdan alınacak boy-kilo durumunu rapor(Hekim onaylı obezite formu veya boy kilo indeksi formu vb.) ile belgelendirmesi

• Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olması,

• Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığının bulunmaması,

• Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.) gibi şartları taşıması isteniyor.

• Belirtilen şartları karşılayan adayların başvurularını 13-27 Temmuz 2024 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Türk Alman Üniversitesi Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti ve Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden yapabilecekleri ifade edildi.