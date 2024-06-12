Bist 100
10.165,52 1%
DOLAR
32,3 -0,08%
EURO
34,95 0,43%
ALTIN
2.392,54 -0,1%

Üniversiteye KPSS ve ikamet şartsız personel alımı! Tek bir sertifika isteniyor

Hakkari Üniversitesi'nde birinci kademe devlet personeli alımı için başvurular kabul ediliyor. KPSS ve ikamet şartı aranmaksızın kimler iç denetçi alımına başvurabilir? Detaylar burada..

Yayın Tarihi: 12.06.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 22:47
Üniversiteye KPSS ve ikamet şartsız personel alımı! Tek bir sertifika isteniyor

Hakkari Üniversitesi'nde hayalinizdeki kamu görevine başlamak istiyorsanız rektörlük tarafından yayımlanan personel alımı ilanını inceleyebilirsiniz. Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü'nün yayımladığı ilana göre, 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre iç denetçi alımı yapılacak. Bu alım giriş seviyesi pozisyon için olacak ve KPSS puanı da gerektirmeyecek.

Kamu Personeli Alımında Başvuru Şartları

Hakkari Üniversitesi'nin yayımladığı ilana başvurmak için aşağıda yer alan genel ve özel gereksinimleri karşılamanız gerekir:

Hakkari Üniversitesi'nde birinci kademe devlet personeli alımı

Genel Koşullar

- 657 sayılı Kamu İşleri Kanunu 48. maddesinde belirtilen koşulları sağlamak.

- TC vatandaşı olunması.

- Askerlik ile ilişiğinin olmaması.

Özel Koşullar

- Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun verdiği Kamu İç Denetim Sertifikasına sahip olmak.

İş başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular 11 Haziran 2024'e kadar doğrudan Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Ofisine yapılabilir. Posta yoluyla gönderilen başvuruların kabul edilmeyeceğini lütfen unutmayın. İkamet şartı bulunmamaktadır.

Hangi belgeler gereklidir?

Vatandaşlık kimlik fotokopisi, özgeçmiş, okuldan ayrılma belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, kamu iç denetim belgesi, 2 adet fotoğraf.

İLGİLİ HABERLER

EYT'siz emeklilik yolu açıdı! 2008 sonrası işe girenlere piyango çıktı

ATM'lerde yeni dönem resmen başladı! O bankamatiklerden para çekenler dikkat

TEB’den rekor faiz! Hesaba adeta para akıyor

Düşük primle hemen emeklilik mümkün! O yıllarda SGK girişi olanlar piyangoyu tutturdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Üniversiteye KPSS ve ikamet şartsız personel alımı! Tek bir sertifika isteniyor

Düşük primle hemen emeklilik mümkün! O yıllarda SGK girişi olanlar piyangoyu tutturdu

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 10.000 TL nakit! Elini çabuk tutan alacak

81 ilde SGK yardımı başvurusu başladı! 9000 TL ödeme şartlarına dikkat

PTT destek kutusunu açtı! 75.000 TL nakit destek bu şartı sağlayana ödeniyor

EYT'siz emeklilik yolu açıdı! 2008 sonrası işe girenlere piyango çıktı

Garanti Bankası bu şartı sağlayana arifeye kadar 4 bin lira ödeyecek

En az ilkokul mezunları alınacak! Belediyeye büro personeli alımı duyuruldu

ATM'lerde yeni dönem resmen başladı! O bankamatiklerden para çekenler dikkat

Acil nakit ihtiyaçlarına 50.000 TL şipşak kredi! Koşulsuz şartsız her başvuruya veriliyor

TEB’den rekor faiz! Hesaba adeta para akıyor

Garanti Bankası müşterileri dikkat! Bunu yapanlara 25.000 TL ödeme kesinleşti