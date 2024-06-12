Üniversiteye KPSS ve ikamet şartsız personel alımı! Tek bir sertifika isteniyor

Hakkari Üniversitesi'nde hayalinizdeki kamu görevine başlamak istiyorsanız rektörlük tarafından yayımlanan personel alımı ilanını inceleyebilirsiniz. Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü'nün yayımladığı ilana göre, 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre iç denetçi alımı yapılacak. Bu alım giriş seviyesi pozisyon için olacak ve KPSS puanı da gerektirmeyecek.

Kamu Personeli Alımında Başvuru Şartları

Hakkari Üniversitesi'nin yayımladığı ilana başvurmak için aşağıda yer alan genel ve özel gereksinimleri karşılamanız gerekir:





Genel Koşullar

- 657 sayılı Kamu İşleri Kanunu 48. maddesinde belirtilen koşulları sağlamak.

- TC vatandaşı olunması.

- Askerlik ile ilişiğinin olmaması.

Özel Koşullar

- Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun verdiği Kamu İç Denetim Sertifikasına sahip olmak.

İş başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular 11 Haziran 2024'e kadar doğrudan Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Ofisine yapılabilir. Posta yoluyla gönderilen başvuruların kabul edilmeyeceğini lütfen unutmayın. İkamet şartı bulunmamaktadır.

Hangi belgeler gereklidir?

Vatandaşlık kimlik fotokopisi, özgeçmiş, okuldan ayrılma belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, kamu iç denetim belgesi, 2 adet fotoğraf.