Ünlü marka montlar çantalar indirimde! Taksitli fiyatı kaçıran yandı

Bu markette dünyanın en ünlü marka çantaları satışa çıkıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEV MARKALARIN ÜRÜNLERİ İNDİRİMLİ SATILIYOR

ŞOK Market tarafından yapılan son duyuruya göre markette Columbia marka kadın mont ve kaban ürünleri, Michael Kors ve Guess marka çantalar indirimli fiyatlara satılacak ve 6 taksit imkanı sunulacak. ŞOK Market aynı zamanda eve teslimat avantajı da sunuyor. Markette bu hafta Columbia Bird Mountain kadın mont 4 bin 449 TL, Michael Kors marka çanta 2 bin 799 TL'den satışa çıkıyor. Markette indirimli olarak satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde;





-Columbia Bird Mountain Mont Kadın 4.499 TL

-Columbia ICY Heights II Kaban kadın 3.799 TL

-Columbia Puffect Mont Kadın 3.499 TL

-Columbia Pike Lake Cropped Mont Kadın 3.499 TL

-Columbia W Heavenly Mont 2.999 TL

-Columbia Powder Lite Mont Kadın 2.999 TL

-Michael Kors Çanta 2.799 TL

-Guess Çanta 2.799 TL