Uşak'ta Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı (10-11 Ocak)

Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi, 10-11 Ocak tarihlerinde güney/güneybatılı kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:24
Uşak'ta Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı (10-11 Ocak)

Uşak'ta Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi, kent genelinde beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Uyarının Kapsamı ve Zamanı

Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın, 10 Ocak Cumartesi ve 11 Ocak Pazar günleri güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Uşak Valiliği açıklamasında, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ı kapsayan bölgede etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle olumsuzluklar yaşanabileceği kaydedildi.

Beklenen Olumsuzluklar

Valilik açıklamasında olası riskler arasında ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar bulunduğu belirtildi. Uyarının 10 Ocak Cumartesi saat 13.00'te başlayıp, 11 Ocak Pazar saat 15.00'e kadar devam edeceği ifade edildi.

Uşak Belediyesi duyurusunda ise il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği, buna bağlı benzer risklerin oluşabileceği vurgulandı. Ayrıca Cumartesi akşam saatlerinde başlayacak yağışların, Pazar günü il ve ilçe merkezlerinde yer yer kuvvetli yağmur şeklinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Yetkililerin Çağrısı

Her iki kurum da vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

UŞAK VALİLİĞİ VE UŞAK BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE BEKLENEN KUVVETLİ RÜZGAR, FIRTINA VE YAĞIŞLARA...

UŞAK VALİLİĞİ VE UŞAK BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE BEKLENEN KUVVETLİ RÜZGAR, FIRTINA VE YAĞIŞLARA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.

UŞAK VALİLİĞİ AÇIKLAMA.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da Soba Üzerinde Demlenen Kış Çayları Yoğun İlgi Görüyor
2
Gaziantep 2025'te Turizm Rekoru: 1 milyon 21 bin 138 Konaklayan Turist
3
Tunceli'de Kızılay ve AFAD'tan Ovacık'ta gıda ve battaniye yardımı
4
Mersin Büyükşehir, atıktan 117 bin megavat elektrik üretti
5
Adıyaman'da 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden gazeteciler anıldı
6
Konya'da Bahçe Müzesi: Mehmet Özceran'ın 30 Yıllık Koleksiyonu
7
Battalgazi'de Gece Boyu Kar Mesaisi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları