Uşak'ta Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı (10-11 Ocak)

Uşak'ta Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi, kent genelinde beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Uyarının Kapsamı ve Zamanı

Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın, 10 Ocak Cumartesi ve 11 Ocak Pazar günleri güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Uşak Valiliği açıklamasında, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ı kapsayan bölgede etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle olumsuzluklar yaşanabileceği kaydedildi.

Beklenen Olumsuzluklar

Valilik açıklamasında olası riskler arasında ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar bulunduğu belirtildi. Uyarının 10 Ocak Cumartesi saat 13.00'te başlayıp, 11 Ocak Pazar saat 15.00'e kadar devam edeceği ifade edildi.

Uşak Belediyesi duyurusunda ise il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği, buna bağlı benzer risklerin oluşabileceği vurgulandı. Ayrıca Cumartesi akşam saatlerinde başlayacak yağışların, Pazar günü il ve ilçe merkezlerinde yer yer kuvvetli yağmur şeklinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Yetkililerin Çağrısı

Her iki kurum da vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

