DOLAR
34,17 -0,42%
EURO
36,96 -0,13%
ALTIN
2.961,05 -0,29%
BITCOIN
2.300.407,83 -0,55%

Üsküp Caz Festivali 43. Kez Kapılarını Açtı

Üsküp'te 43. Caz Festivali, Cecile McLorin Salvant'ın konseriyle başladı. Müzik ve sanat dolu bir hafta bizi bekliyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 00:38
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 00:45
Üsküp Caz Festivali 43. Kez Kapılarını Açtı

Üsküp Caz Festivali Başladı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, bu yıl 43. kez düzenlenen Caz Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festival, dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın muhteşem konseriyle start aldı.

Yoğun İlgi ve Katılım

Festivalin açılışı, Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleşti ve müzikseverlerden yoğun ilgi gördü. Açılış konuşmasını yapan Festival Müdürü Oliver Belopeta, etkinliğe katılan tüm yabancı sanatçıların sadece Üsküp'e özel performanslar sergileyeceklerini vurguladı.

Festival Kapsamında Sunulan Etkinlikler

Organizatörler, festival boyunca cazla ilgili belgesel gösterimleri ve sergilerin Üsküplü sanatseverlerin beğenisine sunulacağını duyurdu. Ayrıca geçen yılın en iyi müzisyenine ödül verileceği programda, "çocuklar için caz" atölyesi de düzenlenecek.

Festival, 20 Ekim tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında caz tutkunları, yerel ve uluslararası sanatçıların sahne performanslarını dinleme fırsatı bulacaklar.

Önemli Bir Caz Etkinliği

Avrupa'nın en prestijli caz festivallerinden biri olarak kabul edilen Üsküp Caz Festivali, 1982 yılından bu yana Amerika, Avrupa, Latin Amerika ve Afrika'dan önemli caz müzisyenlerine ev sahipliği yapıyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın konseriyle "43. Üsküp Caz Festivali" başladı. Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'ndaki festivalin açılışına müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın konseriyle "43. Üsküp Caz Festivali" başladı. Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'ndaki festivalin açılışına müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın konseriyle "43. Üsküp Caz Festivali" başladı. Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'ndaki festivalin açılışına müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın konseriyle "43. Üsküp Caz Festivali" başladı. Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'ndaki festivalin açılışına müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın konseriyle "43. Üsküp Caz Festivali" başladı. Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'ndaki festivalin açılışına müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın konseriyle "43. Üsküp Caz Festivali" başladı. Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'ndaki festivalin açılışına müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın konseriyle "43. Üsküp Caz Festivali" başladı. Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'ndaki festivalin açılışına müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın konseriyle "43. Üsküp Caz Festivali" başladı. Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'ndaki festivalin açılışına müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın konseriyle "43. Üsküp Caz Festivali" başladı. Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'ndaki festivalin açılışına müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın konseriyle "43. Üsküp Caz Festivali" başladı. Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'ndaki festivalin açılışına müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu
2
Kütahya'da Şirin Kuş Evleri Sergilendi
3
Şubat ayı satış fiyatı listesine 50 bin TL zam yapan Cherry 2. el piyasasına savaş açtı
4
Üsküp Caz Festivali 43. Kez Kapılarını Açtı
5
Kosova’da Osmanlı Belgelerinde İpek Şehri Sergisi Açıldı
6
Mersin'deki Anemurium Antik Kenti'nde Eşsiz Bir Yazıt Bulundu
7
TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL