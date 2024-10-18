Üsküp Caz Festivali 43. Kez Kapılarını Açtı

Üsküp Caz Festivali Başladı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, bu yıl 43. kez düzenlenen Caz Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festival, dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın muhteşem konseriyle start aldı.

Yoğun İlgi ve Katılım

Festivalin açılışı, Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleşti ve müzikseverlerden yoğun ilgi gördü. Açılış konuşmasını yapan Festival Müdürü Oliver Belopeta, etkinliğe katılan tüm yabancı sanatçıların sadece Üsküp'e özel performanslar sergileyeceklerini vurguladı.

Festival Kapsamında Sunulan Etkinlikler

Organizatörler, festival boyunca cazla ilgili belgesel gösterimleri ve sergilerin Üsküplü sanatseverlerin beğenisine sunulacağını duyurdu. Ayrıca geçen yılın en iyi müzisyenine ödül verileceği programda, "çocuklar için caz" atölyesi de düzenlenecek.

Festival, 20 Ekim tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında caz tutkunları, yerel ve uluslararası sanatçıların sahne performanslarını dinleme fırsatı bulacaklar.

Önemli Bir Caz Etkinliği

Avrupa'nın en prestijli caz festivallerinden biri olarak kabul edilen Üsküp Caz Festivali, 1982 yılından bu yana Amerika, Avrupa, Latin Amerika ve Afrika'dan önemli caz müzisyenlerine ev sahipliği yapıyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın konseriyle "43. Üsküp Caz Festivali" başladı. Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'ndaki festivalin açılışına müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın konseriyle "43. Üsküp Caz Festivali" başladı. Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'ndaki festivalin açılışına müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın konseriyle "43. Üsküp Caz Festivali" başladı. Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'ndaki festivalin açılışına müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın konseriyle "43. Üsküp Caz Festivali" başladı. Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'ndaki festivalin açılışına müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın konseriyle "43. Üsküp Caz Festivali" başladı. Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'ndaki festivalin açılışına müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın konseriyle "43. Üsküp Caz Festivali" başladı. Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'ndaki festivalin açılışına müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın konseriyle "43. Üsküp Caz Festivali" başladı. Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'ndaki festivalin açılışına müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın konseriyle "43. Üsküp Caz Festivali" başladı. Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'ndaki festivalin açılışına müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın konseriyle "43. Üsküp Caz Festivali" başladı. Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'ndaki festivalin açılışına müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant’ın konseriyle "43. Üsküp Caz Festivali" başladı. Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'ndaki festivalin açılışına müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.