Üsküp'te Büyüleyici 'Flüt-Piyano Duo Konseri' Gerçekleşti

Flüt-Piyano Duo Konseri Üsküp’te Sanatseverlerle Buluştu

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği desteğiyle Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından organize edilen 'Flüt-Piyano Duo Konseri', Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Türk Çarşısı'nda bulunan Davut Paşa Hamamında gerçekleştirildi.

Sanatseverlerin Yoğun İlgi Gösterdiği Etkinlik

Konser, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sanatseverler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Üsküp YEE Müdürü Yunus Dilber, yaptığı konuşmada bu konserin, düzenledikleri etkinliklerden yalnızca biri olduğunu vurgulayarak gelecekte daha fazla etkinlik gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi.

Birlik ve Beraberlik Teması

Piyanist Pınar Çelik, konserin Makedon ve Türk kardeşliği açısından önemli bir kültürel yakınlaşma örneği olduğunu belirtti. Çelik, konserin gerçekleşmesini sağlayan Büyükelçilik ve YEE’ye de içten teşekkürlerini sundu.

Sanatın Gücüyle Birleşen Kültürler

Flütçü Daniela Nedelkovska, konseri müthiş bir deneyim olarak tanımladı ve sanatseverlerin de performanslarından keyif almasını umduğunu ifade etti. Çelik ve Nedelkovska'nın düeti büyük bir beğeni topladı ve etkinlikte unutulmaz anlar yaşandı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği desteğiyle, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Flüt-Piyano Duo Konseri" düzenlendi. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Türk Çarşısındaki Davut Paşa Hamamında düzenlenen konsere ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, sanatseverler ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği desteğiyle, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Flüt-Piyano Duo Konseri" düzenlendi. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Türk Çarşısındaki Davut Paşa Hamamında düzenlenen konsere ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, sanatseverler ile çok sayıda davetli katıldı.