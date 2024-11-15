Uygur Kardeşler, Ordu'da 'Süt Kardeşler' ile Tiyatroseverlerle Buluştu

Uygur, son yıllarda tiyatro seyircisinin geliştiğini ve nitelikli tiyatroya olan ilginin arttığını kaydetti. “Gençleri tiyatroya çekmenin yollarını bulmalıyız. Bu konuda herkesin büyük sorumlulukları var.”

Tiyatro Destekleri ve Sorumluluklar

Yerel yönetimlerin ve özel sektörün tiyatroya destek olması gerektiğini vurgulayan Uygur, “Şehirlere daha fazla tiyatro gelebilecek ortamlar oluşturmalıyız.” şeklinde ekledi. Tiyatrocu bir aileden geldiklerini belirten Uygur, “Tek amacımız daha iyi teatro yapmak ve daha fazla seyirciye ulaşmak.” dedi.

Sanatçılara Destek Üzerine Düşünceler

Behzat Uygur, son dönemde bazı belediyeler tarafından sanatçılara ödenen paralar hakkındaki görüşleri sorulduğunda, “Bu işi çok iyi yapan sahne sanatçıları var. Hak ettiklerine inananlar gönül rahatlığıyla uyurlar.” dedi.

Tiyatroseverlere Teşekkür

Süheyl Uygur ise oyuna gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu paylaşarak, “Bize destek veren tiyatroseverlere teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu "Süt Kardeşler" adlı oyun için Ordu'ya gelen Süheyl ve Behzat Uygur, bir iş yerini ziyaretlerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu "Süt Kardeşler" adlı oyun için Ordu'ya gelen Süheyl ve Behzat Uygur, bir iş yerini ziyaretlerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.