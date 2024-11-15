Uygur Kardeşler, Ordu'da 'Süt Kardeşler' ile Tiyatroseverlerle Buluştu

Uygur Kardeşler, Ordu'da Saha Sahne Aldı
Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu 'Süt Kardeşler' adlı oyun için Ordu'ya gelen Süheyl ve Behzat Uygur, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Esnaf Ziyareti ve Tiyatroya İlgi
65 yıl boyunca geleneksel Türk tiyatrosuna önemli katkılarda bulunan Nejat Uygur'un çocukları olan Süheyl ve Behzat Uygur, Altınordu ilçesinde esnafla sohbet etti. Behzat Uygur, “6. sezonunda 'Süt Kardeşler' adlı oyunumuzu kapalı gişe oynuyoruz” Uygur, son yıllarda tiyatro seyircisinin geliştiğini ve nitelikli tiyatroya olan ilginin arttığını kaydetti. “Gençleri tiyatroya çekmenin yollarını bulmalıyız. Bu konuda herkesin büyük sorumlulukları var.” Yerel yönetimlerin ve özel sektörün tiyatroya destek olması gerektiğini vurgulayan Uygur, “Şehirlere daha fazla tiyatro gelebilecek ortamlar oluşturmalıyız.” şeklinde ekledi. Tiyatrocu bir aileden geldiklerini belirten Uygur, “Tek amacımız daha iyi teatro yapmak ve daha fazla seyirciye ulaşmak.” dedi. Behzat Uygur, son dönemde bazı belediyeler tarafından sanatçılara ödenen paralar hakkındaki görüşleri sorulduğunda, “Bu işi çok iyi yapan sahne sanatçıları var. Hak ettiklerine inananlar gönül rahatlığıyla uyurlar.” dedi. Süheyl Uygur ise oyuna gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu paylaşarak, “Bize destek veren tiyatroseverlere teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu "Süt Kardeşler" adlı oyun için Ordu'ya gelen Süheyl ve Behzat Uygur, bir iş yerini ziyaretlerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu "Süt Kardeşler" adlı oyun için Ordu'ya gelen Süheyl ve Behzat Uygur, bir iş yerini ziyaretlerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Tiyatro Destekleri ve Sorumluluklar
Sanatçılara Destek Üzerine Düşünceler
Tiyatroseverlere Teşekkür
Uygur, son yıllarda tiyatro seyircisinin geliştiğini ve nitelikli tiyatroya olan ilginin arttığını kaydetti. “Gençleri tiyatroya çekmenin yollarını bulmalıyız. Bu konuda herkesin büyük sorumlulukları var.”
Yerel yönetimlerin ve özel sektörün tiyatroya destek olması gerektiğini vurgulayan Uygur, “Şehirlere daha fazla tiyatro gelebilecek ortamlar oluşturmalıyız.” şeklinde ekledi. Tiyatrocu bir aileden geldiklerini belirten Uygur, “Tek amacımız daha iyi teatro yapmak ve daha fazla seyirciye ulaşmak.” dedi.
Behzat Uygur, son dönemde bazı belediyeler tarafından sanatçılara ödenen paralar hakkındaki görüşleri sorulduğunda, “Bu işi çok iyi yapan sahne sanatçıları var. Hak ettiklerine inananlar gönül rahatlığıyla uyurlar.” dedi.
Süheyl Uygur ise oyuna gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu paylaşarak, “Bize destek veren tiyatroseverlere teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu "Süt Kardeşler" adlı oyun için Ordu'ya gelen Süheyl ve Behzat Uygur, bir iş yerini ziyaretlerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu "Süt Kardeşler" adlı oyun için Ordu'ya gelen Süheyl ve Behzat Uygur, bir iş yerini ziyaretlerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.