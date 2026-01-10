Uzman Veteriner Tuğçe Kara: 'Tüyü Var Üşümez' İnanışı Yanlış — Kışta Hayvan Sağlığı

Uzman Veteriner Tuğçe Kara, Eskişehir'de kışta sokak ve ev hayvanları için suyun donmaması, tıraştan kaçınma ve yalıtımlı barınak önerilerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:38
Eskişehir’in soğuk kış aylarında sokak ve ev hayvanlarının sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri değerlendiren Uzman Veteriner Hekim Tuğçe Kara, "Hayvanlar üşümez" algısının bilimsel bir hata olduğunu vurgulayarak, dondurucu soğuklara karşı kritik tavsiyelerde bulundu.

Sokaktaki canların sularına zeytinyağı katın

"Soğuk havalarda yapılabilecek en iyi şey, tüm hayvanlara sıcak bir ortam sağlayabilmektir. Mümkünse apartman bodrumları veya dükkanlar hayvanların ısınması için açılabilir. Bu noktada enerji ihtiyaçları arttığı için besleme sayımızı sıklaştırabiliriz. Su konusu ise çok kritik; suların donmaması adına içerisine zeytinyağı katılabilir ya da sular sık sık değiştirilebilir. İmkan varsa yalıtımlı maddelerden kulübeler yapılarak en azından ısınmaları sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.

Kışın kesinlikle tıraş yapılmasını önermiyorum

"Evler ve iş yerleri de soğuyabiliyor. Köpekler kıyafet giymeye daha yatkın olsa da, kediler pek istemeyebiliyor. Ancak tüylerin havalanması için kıyafetlerin tüm gün üzerinde kalmasını önermiyoruz. En azından soğuk gecelerde ekstra bir kıyafet tercih edilebilir. Yataklar ise kalın, yerden yüksek ve yalıtımlı olmalıdır. Özellikle kışın hasta sahiplerinin tüy dökümü nedeniyle tıraş yaptırmak istemesini kesinlikle önermiyorum. Bağışıklığı güçlendirmek için de mutlaka takviyeler kullanılmalıdır" dedi.

Tüyleri var üşümez inanışı tamamen yanlış

Her ırkın aynı dayanıklılıkta olmadığını vurgulayan Veteriner Tuğçe Kara, "Tüyler yalıtım görevi görse de her ırkın tüy yapısı aynı değildir. Bazı ırkların tüyleri ince ve seyrek olduğu için yalıtım sorunu yaşarlar. Hayvanların tüylerini bizim kıyafetlerimiz gibi düşünebiliriz; biz nasıl mont giyince belli bir süre korunuyorsak onlar için de durum aynıdır. ’Her hayvan üşümez, donmaz’ inanışı yanlıştır. Hayvanlar da donabilir ve hasta olabilirler. Vatandaşlarımız hayvanın hasta olduğunu hissettiği an mutlaka veteriner kliniği kontrolüne getirmelidir" diye belirtti.

Özetle: Soğukta hayvanlara sıcak ortam sağlanması, suyun donmasını önleyecek yöntemler uygulanması, tıraştan kaçınılması ve gerektiğinde veteriner desteği alınması hayati önem taşıyor.

