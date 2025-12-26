Uzmanlar Uyardı: Ayılar Kış Uykusu Öncesi Yeni Bölgelerde Görülüyor

Uzmanlar, kış uykusuna hazırlanan ayıların ülkemizde daha önce nadiren görüldüğü bölgelere kadar yayıldığı uyarısını yaptı. İç Ege, Trakya, İç Anadolu ve Toroslar başta olmak üzere ayı gözlemlerinin arttığı belirtildi.

Popülasyondaki artış ve risk

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, son yıllarda sayıları giderek artan ayıların sonbaharda sık sık yerleşim yerlerine indiğini ve kar ile birlikte kış uykusuna yattığını belirtti.

Prof. Dr. Şağdan Başkaya, "Ayılar şu dönemde kış dinlenmesine geçecekler. Halk arasında kış uykusu dediğimiz dönem başlayacak. Kış uykusu çok daha derin bir uykudur. Ayılar biraz daha bunu yüzeysel yaptıkları için biz buna bilimsel anlamda kış dinlenmesi diyoruz. Bizim ülkemizin bulunduğu kuşakta 5 ay kadar bile sürebilir. Ancak daha kuzeye gidildiğinde bu 6-7 aya kadar uzayan bir süreçtir. Kış dinlenmesinin süresi değişebilir. Şu sıralar bir kısmı yattı. Bir kısmı da yatmak üzere. Bu süreçte yatamayacak olanlar da olacak. Rahatsız edilerek uyuyamayan veya yer bulamayanlar da olacak. Popülasyonları arttı. Ülkemizin hiç görülmedikleri yerde bile artık ayıya rastlanmaya başlandı. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Batı Karadeniz bu konuda eskiden beri iyi olduğu bilinen yerlerdir. Ancak son yıllarda Toroslar’daki serpinti yayılışının arttığını görüyoruz. İç Ege, Trakya’da, İç Anadolu ve civarında da ayı çokça karşımıza çıkmaya başladı" dedi.

Vatandaşlara uyarılar

Başakya, artan doğa turizmine dikkat çekerek vatandaşlara arazide alınması gereken tedbirleri anlattı. "Vatandaşların artık çokça araziye çıkıyorlar. Dağlarda çadır kurarak kamp yapanlar oluyor. Burada ayı yatıyor diye oraya iyice sokulmaları veya çekim yapayım diye ayıların yattığı yerleri deşifre etmeleri doğru davranışlar değil. Bu işe uzaktan dahil olmamız gerekiyor. Droneler ile yaban hayvanlarının çokça rahatsız edildiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer ve doğa tutkunları için uyarı: Ayılar kış dinlenmesine hazırlık dönemindeyken özellikle yiyecek arayışı nedeniyle insanlarla karşılaşma olasılığı artıyor; bu nedenle alanlarda dikkatli ve sorumlu davranılmalı.

