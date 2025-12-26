DOLAR
42,9 -0,21%
EURO
50,52 0,53%
ALTIN
6.233,28 -1,02%
BITCOIN
3.825.076,28 -1,46%

Uzmanlar Uyardı: Ayılar Kış Uykusu Öncesi Yeni Bölgelerde Görülüyor

Uzmanlar, kış uykusu öncesi ayı popülasyonunun arttığını, İç Ege, Trakya, İç Anadolu ve Toroslar'da daha sık görüldüğünü söyleyerek vatandaşları uyardı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:38
Uzmanlar Uyardı: Ayılar Kış Uykusu Öncesi Yeni Bölgelerde Görülüyor

Uzmanlar Uyardı: Ayılar Kış Uykusu Öncesi Yeni Bölgelerde Görülüyor

Uzmanlar, kış uykusuna hazırlanan ayıların ülkemizde daha önce nadiren görüldüğü bölgelere kadar yayıldığı uyarısını yaptı. İç Ege, Trakya, İç Anadolu ve Toroslar başta olmak üzere ayı gözlemlerinin arttığı belirtildi.

Popülasyondaki artış ve risk

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, son yıllarda sayıları giderek artan ayıların sonbaharda sık sık yerleşim yerlerine indiğini ve kar ile birlikte kış uykusuna yattığını belirtti.

Prof. Dr. Şağdan Başkaya, "Ayılar şu dönemde kış dinlenmesine geçecekler. Halk arasında kış uykusu dediğimiz dönem başlayacak. Kış uykusu çok daha derin bir uykudur. Ayılar biraz daha bunu yüzeysel yaptıkları için biz buna bilimsel anlamda kış dinlenmesi diyoruz. Bizim ülkemizin bulunduğu kuşakta 5 ay kadar bile sürebilir. Ancak daha kuzeye gidildiğinde bu 6-7 aya kadar uzayan bir süreçtir. Kış dinlenmesinin süresi değişebilir. Şu sıralar bir kısmı yattı. Bir kısmı da yatmak üzere. Bu süreçte yatamayacak olanlar da olacak. Rahatsız edilerek uyuyamayan veya yer bulamayanlar da olacak. Popülasyonları arttı. Ülkemizin hiç görülmedikleri yerde bile artık ayıya rastlanmaya başlandı. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Batı Karadeniz bu konuda eskiden beri iyi olduğu bilinen yerlerdir. Ancak son yıllarda Toroslar’daki serpinti yayılışının arttığını görüyoruz. İç Ege, Trakya’da, İç Anadolu ve civarında da ayı çokça karşımıza çıkmaya başladı" dedi.

Vatandaşlara uyarılar

Başakya, artan doğa turizmine dikkat çekerek vatandaşlara arazide alınması gereken tedbirleri anlattı. "Vatandaşların artık çokça araziye çıkıyorlar. Dağlarda çadır kurarak kamp yapanlar oluyor. Burada ayı yatıyor diye oraya iyice sokulmaları veya çekim yapayım diye ayıların yattığı yerleri deşifre etmeleri doğru davranışlar değil. Bu işe uzaktan dahil olmamız gerekiyor. Droneler ile yaban hayvanlarının çokça rahatsız edildiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer ve doğa tutkunları için uyarı: Ayılar kış dinlenmesine hazırlık dönemindeyken özellikle yiyecek arayışı nedeniyle insanlarla karşılaşma olasılığı artıyor; bu nedenle alanlarda dikkatli ve sorumlu davranılmalı.

UZMANLAR KIŞ UYKUSUNA YATMAYA HAZIRLANAN AYILAR KONUSUNDA UYARILARDA BULUNARAK ÜLKEMİZİN HİÇ...

UZMANLAR KIŞ UYKUSUNA YATMAYA HAZIRLANAN AYILAR KONUSUNDA UYARILARDA BULUNARAK ÜLKEMİZİN HİÇ GÖRÜLMEDİKLERİ YERLERİNDE; İÇ EGE, TRAKYA'DA, İÇ ANADOLU VE CİVARLARINDA BİLE ARTIK ÇOKÇA AYI GÖRÜLMEYE BAŞLANDIĞI BELİRTİLDİ.

UZMANLAR KIŞ UYKUSUNA YATMAYA HAZIRLANAN AYILAR KONUSUNDA UYARILARDA BULUNARAK ÜLKEMİZİN HİÇ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzmanlar Uyardı: Ayılar Kış Uykusu Öncesi Yeni Bölgelerde Görülüyor
2
Devrek’te Regaip Kandili Coşkuyla İdrak Edildi
3
Çermik'te Regaip Kandili Dualarla İdrak Edildi
4
Kırıkkale Valisi Makas: "Kimse sokakta kalmasın, misafir edelim"
5
Van İl Müftüsü Şık: Taziye yemekleri aileleri borca sürüklüyor
6
BŞEÜ'lü Genç Sanatçılar İstanbul'da 'Anadolu’dan İzlenimler 5. Dönem' Sergisinde
7
Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni İnceledi

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı