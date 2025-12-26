Kurtlar Yerleşimlere İndi: Uzman Kangal'ı Çözüm Olarak Gösterdi

Kış aylarının başlamasıyla doğal besin bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine yaklaşmaya başladı. Son günlerde şehir merkezlerine kadar inen sürüler, vatandaşları ve hayvancılığı tedirgin ediyor.

Olayın ayrıntıları

Sivas’ın Kangal ilçesinde bir çiftçi, tarlasını hasat ederken yaklaşan kurtları fark etti. Açlık nedeniyle insana yaklaştığı düşünülen kurtların tarlada fare avı anı, çiftçinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Uzmanlar, şehir merkezlerine yaklaşan kurtların potansiyel tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Uzmanın değerlendirmesi

Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız olayla ilgili değerlendirmesinde, kurtların davranışlarını ve çözüm önerilerini şu sözlerle aktardı:

"Kurt zekası ile bilinir, taktiksel yapısını oluşturmadan bir işe adım atmaz ve en zayıf noktayı bulduğu an taarruza geçer. Çoğu savaş doktrini kurtlardan esinlenilmiştir. Kurtlar etoburdur, memeli hayvanlarla beslenirler ama yemeğin kıt olduğu zamanlarda kuşlara, fareye saldırıyorsa bu tehlikenin mesajıdır"

Yıldız, popülasyondaki artışa dikkat çekerek, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

"Kent hayatına inmelerinin nedeni bulamadıkları beslenmeyi kentlerde çöp atıkları, fareler, tavuk fabrikalarının bulunduğu noktalar üzerinden karşılamaya çalışmalarıdır. Bu yerlerdeki kokular kurdu cezbeder ve kurt beslenmek adına aslanı bile öldürebilir. Kurdun şehre inmesi her türlü tehlikeyi beraberinde getirir. Kurtçul köpeklerin sayısının artırılması lazım, gen takibinin yapılması lazım, Kangal sayısının, Akbaş sayısının artması lazım. Bunlar kurtların en büyük düşmanlarıdır çünkü kurt doğada yara almadan hayatını idame ettirmeye çalışır. Yara alan kurt kabilesi tarafından öldürülür, dışlanır, tüketilir. Onlar da bu hayatlarının devamlılığı için zayıf düşen kendi menüleri olabilir"

Yıldız ayrıca, şehirdeki kurt hareketliliğini önlemek için devlet ve vatandaşlara çağrıda bulundu:

"Kangallar kurtlar için en büyük caydırıcı köpektir, adeta bir aslandır. Kurdun en büyük düşmanı kangaldır. Mezralarda, köylerde, dağlarda koyun sürüsünün arkasında kangal yetersizdir, kangal kalmamıştır. Sosyalleşen, vahşi hayatından vazgeçen bir kurt insanları tehdit olarak görmüyor. Kurt uyumaz, uyutur ve sonra duymak istemediğimiz tehlikeli vahşetlerde duyabilir hale gelebiliriz. Devlet büyüklerini uyarıyorum, kurtları normal yaşam alanlarına döndürebilmenin çözümü kurtların yaşadığı noktalara beslenme kaynağı oluşturulmasıdır. Onların doğalarında av yapan arkadaşlara sesleniyorum, avlanmayın. Kurt şehre iniyorsa mutlaka bir tehlike sinyalini beraberinde getiriyordur. Bugün bir kurt hasta fareyi yiyorsa kuduz vakaları da çoğalacaktır"

Yetkililer ve çiftçiler, sürülerin korunması ve şehir merkezlerine girişinin engellenmesi için özellikle Kangal ve Akbaş gibi koruyucu köpek sayısının artırılması gerektiğini vurguluyor.

