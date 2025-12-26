DOLAR
Erzincan Tren Garı: 87 Yıldır Depremlere Dayanan Tarihi Gar

1939 Erzincan Depremi'nde ayakta kalan tek yapı olan 87 yıllık Erzincan Tren Garı, 1,5-2 santimetrelik kaymayla ağır sarsıntıları atlattı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:34
Erzincan Tren Garı: 87 Yıldır Depremlere Dayanan Tarihi Gar

Erzincan Tren Garı: 87 Yıldır Depremlere Dayanan Yapı

Dünyanın en büyük depremleri arasında gösterilen 1939 Erzincan Depremi sonrası şehirde ayakta kalan tek yapı olma özelliğini taşıyan 87 yıllık Erzincan Tren Garı, yıllara ve yaşanan sarsıntılara rağmen sağlamlığını koruyor.

Mühendislik ve dayanıklılık

Alman mühendisler tarafından projelendirilen ve 1938 yılında Türk işçiler tarafından kısa sürede inşa edilen tren garı, seçilen sağlam zemin ve başarılı mühendislik yaklaşımları sayesinde dikkat çekiyor. 1939, 1983 ve 1992 yıllarında meydana gelen yıkıcı depremlerde şehir genelinde büyük hasarlar oluşurken, Erzincan Tren Garı temelde yalnızca 1,5-2 santimetrelik bir kayma ile bu afetleri atlatmayı başardı.

Kent hafızasında bir simge

Yıllar boyunca yaşanan büyük sarsıntılara tanıklık eden yapı, bugün hâlâ ayakta kalarak mühendislik tarihine örnek teşkil ediyor. Erzincan Tren Garı, yalnızca bir ulaşım noktası olmanın ötesinde; depreme dayanıklı yapılaşmanın önemini gösteren canlı ve ders niteliğinde bir simge olarak kent hafızasındaki yerini koruyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

