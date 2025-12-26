Erzincan Tren Garı: 87 Yıldır Depremlere Dayanan Tarihi Gar

Erzincan Tren Garı: 87 Yıldır Depremlere Dayanan Yapı

Dünyanın en büyük depremleri arasında gösterilen 1939 Erzincan Depremi sonrası şehirde ayakta kalan tek yapı olma özelliğini taşıyan 87 yıllık Erzincan Tren Garı, yıllara ve yaşanan sarsıntılara rağmen sağlamlığını koruyor.

Mühendislik ve dayanıklılık

Alman mühendisler tarafından projelendirilen ve 1938 yılında Türk işçiler tarafından kısa sürede inşa edilen tren garı, seçilen sağlam zemin ve başarılı mühendislik yaklaşımları sayesinde dikkat çekiyor. 1939, 1983 ve 1992 yıllarında meydana gelen yıkıcı depremlerde şehir genelinde büyük hasarlar oluşurken, Erzincan Tren Garı temelde yalnızca 1,5-2 santimetrelik bir kayma ile bu afetleri atlatmayı başardı.

Kent hafızasında bir simge

Yıllar boyunca yaşanan büyük sarsıntılara tanıklık eden yapı, bugün hâlâ ayakta kalarak mühendislik tarihine örnek teşkil ediyor. Erzincan Tren Garı, yalnızca bir ulaşım noktası olmanın ötesinde; depreme dayanıklı yapılaşmanın önemini gösteren canlı ve ders niteliğinde bir simge olarak kent hafızasındaki yerini koruyor.

DEPREMLERE DİRENEN YAPI: ERZİNCAN TREN GARI