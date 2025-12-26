DOLAR
Çorum OSB'ye bin 700 ton asfalt serildi

Çorum Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi'nde Salih Aydın Bulvarı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında bin 700 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:31
Çorum Belediyesi, şehrin üretim ve istihdam üssü olan Organize Sanayi Bölgesi (OSB)nde yürütülen çalışmalar kapsamında bin 700 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Çalışma detayları

OSB’de bulunan Salih Aydın Bulvarında asfalt öncesi mekanik çalışmaların tamamlanmasının ardından alana bin 700 ton asfalt serildi.

İnceleme ve yetkililer

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özden Özgür Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve Fen İşleri Müdürü Yunus Emre Bölükbaş eşlik etti.

OSB’nin Çorum ve ülke ekonomisi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, sanayicilerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Başkan Aşgın "Organize Sanayi Bölgemiz, sadece Çorum’un değil, ülkemizin de gururu. Girişimci ruhlarıyla harikalar çıkartan sanayicilerimiz hem istihdama katkı sağlıyor hem de ürettikleri ve ödedikleri vergilerle devletimize güç katıyor. Salih Aydın Bulvarı’nda Özel İdaremiz kazı ve dolgu çalışmalarını tamamladı. Biz de Çorum Belediyesi olarak 1700 ton asfalt serimini gerçekleştiriyoruz" dedi.

