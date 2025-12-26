Dazkırı'da Baraj ve Göletlerde Rutin Kontroller

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde baraj ve göletlerin rutin kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimler, ilçedeki su kaynaklarının korunması ve tarımsal sulama planlamalarının sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla yapıldı.

Denetimi Yürüten Birim

Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, ilçemiz sınırları içerisinde yer alan baraj ve göletlerde saha kontrolleri gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda su seviyesi ölçümleri yapılarak tarımsal sulama planlamaları güncellendi.

Kaçak Avcılıkla Mücadele

Denetimler kapsamında kaçak ve usulsüz avcılığa karşı da denetimler gerçekleştirildi. Konuyla ilgili Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan saha çalışmalarında su seviyesi ölçümleri yapılarak tarımsal sulama planlamaları güncellendi. Kaçak ve usulsüz avcılığa karşı denetimler gerçekleştirildi. Sürdürülebilir ekosistem ve bereketli yarınlar için denetimlerimiz aralıksız devam edecek"

İl Müdürlüğü, denetimlerin düzenli şekilde sürdürüleceğini ve su kaynaklarının korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

