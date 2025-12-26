DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,56 0,67%
ALTIN
6.223,81 -0,87%
BITCOIN
3.813.523,63 -1,12%

Çerkezköy'de Hayırsever Destekleri: 112 Acil, 8 Sınıflı İlkokul ve Uygulama Camisi

Çerkezköy'de hayırseverlerin katkısıyla Fevzipaşa'ya 112 Acil İstasyonu, İstasyon Mahallesi'ne 8 sınıflı ilkokul ve Enesler Lisesi'ne uygulama camisi için protokoller imzalandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:27
Çerkezköy'de Hayırsever Destekleri: 112 Acil, 8 Sınıflı İlkokul ve Uygulama Camisi

Çerkezköy'de hayırseverlerden sağlık ve eğitim yatırımları

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle sağlık ve eğitim alanında bir dizi önemli yatırım için protokoller imzalandı.

Fevzipaşa Mahallesi'ne 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu

Çerkezköy Kaymakamlığı'nda düzenlenen imza törenine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kaymakam Nazmi Günlü ve hayırsever Saim Buyruk katıldı. Protokolün ardından konuşan Vali Soytürk, Fevzipaşa Mahallesi'nin uzun süredir 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ihtiyacı bulunduğunu belirtti, vatandaşların daha kaliteli sağlık hizmeti almasına katkı sağlayan hayırsevere teşekkür etti ve yapılan hizmetin ilçe ile sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

İstasyon Mahallesi'ne 8 sınıflı ilkokul

İstasyon Mahallesi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait arsa üzerine 8 sınıflı ilkokul yaptırılması için de protokol imzalandı. Protokole Vali Recep Soytürk, Kaymakam Nazmi Günlü, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdulaziz Yeniyol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı ile hayırsever İdris Ölmez imza attı. Vali Soytürk, il genelinde okul ve sınıf ihtiyacının karşılanması için çalışmaların sürdüğünü belirtip, hayırsever desteğinin önemine vurgu yaptı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne uygulama camisi

Aynı gün imzalanan bir diğer protokol, Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde uygulama camisi yapılması için Ambardere Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından üstlenilen projeyle ilgiliydi. Törene Vali Recep Soytürk, Kaymakam Nazmi Günlü, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdulaziz Yeniyol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı ve dernek adına Ercan Bulduk katıldı. Vali Soytürk, yapılacak uygulama camisiyle öğrencilerin mesleki bilgilerini sahada pekiştirme imkânı bulacağını ifade ederek hayırseverlere teşekkür etti ve projenin Çerkezköy’e hayırlı olmasını diledi.

Tüm törenler, imzaların ardından gerçekleştirilen fotoğraf çekimiyle sona erdi.

PROTOKOLLERE İMZALAR ATILDI

PROTOKOLLERE İMZALAR ATILDI

PROTOKOLLERE İMZALAR ATILDI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Tunahan İçin Seferberlik: Engelli Gence Yardım Yağdı
2
Karapınar’da ÇEDES Etkinliği: Öğrenciler Sultan Selim Camii’nde Sabah Namazında Buluştu
3
OEDAŞ ve ESO'dan 'Yeşil Yakalı' Mühendisler İçin Eğitim İş Birliği — 120 Öğrenciye Sertifika
4
Gölbaşı'nda Yılsonu Değerlendirme Toplantısı — Kaymakam Kadir Algın Başkanlığında
5
Bolu'da Taşlıyayla Göleti'nde 500 Metrelik Kaçak Misina Ağı Ele Geçirildi
6
Ataşehir'de Karla Mücadele Hazırlığı: 74 Araç, 2 Bin Ton Tuz
7
Battalgazi Belediyesi karla mücadelede 24 saat teyakkuzda

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı