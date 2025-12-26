Çerkezköy'de Hayırsever Destekleri: 112 Acil, 8 Sınıflı İlkokul ve Uygulama Camisi

Çerkezköy'de hayırseverlerden sağlık ve eğitim yatırımları

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle sağlık ve eğitim alanında bir dizi önemli yatırım için protokoller imzalandı.

Fevzipaşa Mahallesi'ne 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu

Çerkezköy Kaymakamlığı'nda düzenlenen imza törenine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kaymakam Nazmi Günlü ve hayırsever Saim Buyruk katıldı. Protokolün ardından konuşan Vali Soytürk, Fevzipaşa Mahallesi'nin uzun süredir 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ihtiyacı bulunduğunu belirtti, vatandaşların daha kaliteli sağlık hizmeti almasına katkı sağlayan hayırsevere teşekkür etti ve yapılan hizmetin ilçe ile sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

İstasyon Mahallesi'ne 8 sınıflı ilkokul

İstasyon Mahallesi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait arsa üzerine 8 sınıflı ilkokul yaptırılması için de protokol imzalandı. Protokole Vali Recep Soytürk, Kaymakam Nazmi Günlü, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdulaziz Yeniyol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı ile hayırsever İdris Ölmez imza attı. Vali Soytürk, il genelinde okul ve sınıf ihtiyacının karşılanması için çalışmaların sürdüğünü belirtip, hayırsever desteğinin önemine vurgu yaptı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne uygulama camisi

Aynı gün imzalanan bir diğer protokol, Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde uygulama camisi yapılması için Ambardere Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından üstlenilen projeyle ilgiliydi. Törene Vali Recep Soytürk, Kaymakam Nazmi Günlü, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdulaziz Yeniyol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı ve dernek adına Ercan Bulduk katıldı. Vali Soytürk, yapılacak uygulama camisiyle öğrencilerin mesleki bilgilerini sahada pekiştirme imkânı bulacağını ifade ederek hayırseverlere teşekkür etti ve projenin Çerkezköy’e hayırlı olmasını diledi.

Tüm törenler, imzaların ardından gerçekleştirilen fotoğraf çekimiyle sona erdi.

