DOLAR
42,92 -0,19%
EURO
50,58 0,65%
ALTIN
6.225,26 -0,89%
BITCOIN
3.807.396,95 -0,96%

Yunusemre Emekli Kafe Açılıyor: Çay 5 TL, Kahve 10 TL

Yunusemre Belediyesi'nin Emekli Kafe'sinde çalışmalar tamamlandı; çay 5 TL, kahve 10 TL, tost 25 TL. Laleli'de emeklilere uygun sosyal alan açılıyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:11
Yunusemre Emekli Kafe Açılıyor: Çay 5 TL, Kahve 10 TL

Yunusemre Emekli Kafe Açılıyor: Çalışmalar Tamamlandı

Emeklilere uygun fiyatlı sosyal yaşam alanı Laleli'de hizmete hazırlanıyor

Yunusemre Belediyesi tarafından emeklilerin bütçesine uygun hizmet sunmak amacıyla hayata geçirilen Emekli Kafe için çalışmalar tamamlandı ve kafe önümüzdeki günlerde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Hizmete başlayacak kafede fiyat politikası açıklandı: çay 5 TL, kahve 10 TL ve tost 25 TL olacak. Bu fiyatlarla emeklilerin ekonomik koşulları gözetilerek sosyal bir buluşma mekânı oluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında Laleli Mahallesi Fatih Caddesi'nde yürütülen düzenleme ve çevre çalışmaları, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin katkılarıyla tamamlanarak kafe açılışa hazır hale getirildi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, güzel bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Emekli Kafe'nin önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını ifade etti. Kafe, emekli vatandaşların bir araya gelerek keyifli ve kaliteli vakit geçirebileceği bir sosyal yaşam alanı olarak tasarlandı.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ TARAFINDAN EMEKLİLERİN BÜTÇESİNE UYGUN FİYATLARLA HİZMET VERECEK EMEKLİ...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ TARAFINDAN EMEKLİLERİN BÜTÇESİNE UYGUN FİYATLARLA HİZMET VERECEK EMEKLİ KAFE’DE ÇALIŞMALAR TAMAMLANIRKEN, ÇAYIN 5 TL, KAHVENİN 10 TL OLACAĞI KAFE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KAPILARINI AÇACAK.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ TARAFINDAN EMEKLİLERİN BÜTÇESİNE UYGUN FİYATLARLA HİZMET VERECEK EMEKLİ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunusemre Emekli Kafe Açılıyor: Çay 5 TL, Kahve 10 TL
2
Kurtlar Yerleşimlere İndi: Uzman Kangal'ı Çözüm Olarak Gösterdi
3
Çorum OSB'ye bin 700 ton asfalt serildi
4
Çerkezköy'de Hayırsever Destekleri: 112 Acil, 8 Sınıflı İlkokul ve Uygulama Camisi
5
Kazlarla Yabani Otla Mücadele: MAREM’den Çevreci Uygulama
6
Dazkırı'da Baraj ve Göletlerde Rutin Kontroller
7
Kumluca'da Lise Öğrencileri 10 Yıldır Yardımlaşmayı Yaşatıyor

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı