Yunusemre Emekli Kafe Açılıyor: Çay 5 TL, Kahve 10 TL

Yunusemre Emekli Kafe Açılıyor: Çalışmalar Tamamlandı

Emeklilere uygun fiyatlı sosyal yaşam alanı Laleli'de hizmete hazırlanıyor

Yunusemre Belediyesi tarafından emeklilerin bütçesine uygun hizmet sunmak amacıyla hayata geçirilen Emekli Kafe için çalışmalar tamamlandı ve kafe önümüzdeki günlerde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Hizmete başlayacak kafede fiyat politikası açıklandı: çay 5 TL, kahve 10 TL ve tost 25 TL olacak. Bu fiyatlarla emeklilerin ekonomik koşulları gözetilerek sosyal bir buluşma mekânı oluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında Laleli Mahallesi Fatih Caddesi'nde yürütülen düzenleme ve çevre çalışmaları, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin katkılarıyla tamamlanarak kafe açılışa hazır hale getirildi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, güzel bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Emekli Kafe'nin önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını ifade etti. Kafe, emekli vatandaşların bir araya gelerek keyifli ve kaliteli vakit geçirebileceği bir sosyal yaşam alanı olarak tasarlandı.

