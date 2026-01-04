Uzungöl dondu: Göl buz tuttu, kış festivali hazırlıkları

Uzungöl dondu: Kartpostallık görüntüler ve festival hazırlığı

Çaykara'da yüzey tamamen buz tuttu

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, günlerdir süren yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisiyle buz tuttu.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından eksi 7 dereceleri bulan soğuk hava nedeniyle Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün yüzeyi tamamen dondu. Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Yöre sakinlerinden İrfan Göz, "Uzungöl’de yaşıyorum. Şu anda Uzungöl çok güzel. Göl donmuş durumda. Burada şu an çok güzel bir manzara var. Herkesin buraya gelmesini şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.

Öte yandan 23, 24 ve 25 Ocak tarihlerinde Uzungöl’de ilk kez düzenlenecek olan 1. Uzungöl Kış Festivali için geri sayım başladı. Festival öncesi bölgede hazırlıklar hummalı şekilde sürerken, binlerce yerli ve yabancı turistin bu tarihlerde Uzungöl’e akın etmesi bekleniyor.

Organizasyonun, Uzungöl'ün kış turizmi potansiyeline önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

