Vali Sözer Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu İnceledi
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret ederek kurum bünyesinde bulunan atölyelerde incelemelerde bulundu.
İnceleme ve değerlendirme
Vali Sözer, yürütülen üretim faaliyetleri ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi.
Ziyarette Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak Vali Sözer'e eşlik etti. Heyet, atölyelerde hükümlülerin meslek edinmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
"Ceza infaz kurumlarımızda yürütülen üretim faaliyetleri, hükümlülerin topluma kazandırılması ve meslek edinmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu çalışmaların artarak devam etmesini önemsiyoruz" dedi.
VALİ SÖZER BOZÜYÜK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU