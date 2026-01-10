Vali Sözer Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu İnceledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda atölye incelemeleri yaparak üretim ve meslek edindirme çalışmalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:15
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:15
Vali Sözer Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu İnceledi

Vali Sözer Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu İnceledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret ederek kurum bünyesinde bulunan atölyelerde incelemelerde bulundu.

İnceleme ve değerlendirme

Vali Sözer, yürütülen üretim faaliyetleri ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Ziyarette Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak Vali Sözer'e eşlik etti. Heyet, atölyelerde hükümlülerin meslek edinmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

"Ceza infaz kurumlarımızda yürütülen üretim faaliyetleri, hükümlülerin topluma kazandırılması ve meslek edinmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu çalışmaların artarak devam etmesini önemsiyoruz" dedi.

VALİ SÖZER BOZÜYÜK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

VALİ SÖZER BOZÜYÜK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

VALİ SÖZER BOZÜYÜK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2170 Rakımda Ekmekleri Biten Köylülere 'Devlet' Yetişti — Demirören'de Yollar Açıldı
2
Uşak'ta Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı (10-11 Ocak)
3
Bilecik'te Koruma Altındaki Çocuklara Tekvando Kuşak Bağlama Sürprizi
4
Bilecik’te huzurevi incelemesi — Nejat İlhan yerinde denetledi
5
Pazaryeri’de TARSİM Bilgilendirmesi: 2026 Yenilikleri Çiftçilere Anlatıldı
6
Bitlis'te Kar Yağışı 111 Köy Yolunu Kapattı
7
Vali Sözer Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu İnceledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları