Vali Sözer’e Bilecik Esnafından Yoğun İlgi

Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik çarşı esnafını ziyaret ederek talepleri dinledi; iletilen konular ilgili birimlere aktarılacak.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:17
Çarşı ziyaretinde talepler dinlendi, çözümler için adım atılacak

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kent merkezindeki çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu ve yoğun ilgiyle karşılandı.

Ziyarette Vali Sözer, esnafı tek tek ziyaret ederek hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu; vatandaşlarla sohbet ederek talepleri ve önerileri dinledi.

Esnaf ve vatandaşların ilettiği konuların değerlendirilerek ilgili birimlerle paylaşılacağını ifade eden Vali Sözer, kent genelinde doğrudan iletişim kurmanın önemine vurgu yaptı.

"Bilecik’in her köşesinde hemşerilerimizle gönül bağı kurmaya, onların talep ve beklentilerini yerinde tespit ederek şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

