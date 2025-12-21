DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.794.728,2 -0,49%

Vali Sözer Edebali Havzası'ndaki Sokak Sağlıklaştırma Çalışmalarını İnceledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Edebali Havzası Projesi kapsamındaki sokak sağlıklaştırma çalışmalarını Refik Aslan Öztürk Caddesi'nde inceledi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:45
Vali Sözer Edebali Havzası'ndaki Sokak Sağlıklaştırma Çalışmalarını İnceledi

Vali Sözer Edebali Havzası'ndaki Sokak Sağlıklaştırma Çalışmalarını İnceledi

Yerinde inceleme, cephe yenileme ve tarihi dokunun ön plana çıkarılması

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Edebali Havzası Projesi kapsamında ilk etabı tamamlanan sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalar, Şeyh Edebali Külliyesi'ne inişi sağlayan Refik Aslan Öztürk Caddesi üzerinde yoğunlaşıyor. Proje kapsamında yapı cepheleri geleneksel Türk mimarisine uygun şekilde yenileniyor ve bölgenin tarihî dokusunun ön plana çıkarılması hedefleniyor.

İnceleme sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Sözer, yürütülen çalışmaların Edebali Havzası'nın estetik görünümüne ve tarihî kimliğine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için daha cazip hale gelmesi amaçlanıyor.

"Edebali Havzası, şehrimizin en önemli tarihî ve manevi merkezlerinden biri. Burada yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla hem tarihî dokuyu koruyor hem de gelecek nesillere daha estetik bir çevre bırakıyoruz"

VALİ SÖZER’DEN SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA ÇALIŞMALARINA İNCELEME

VALİ SÖZER’DEN SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA ÇALIŞMALARINA İNCELEME

VALİ SÖZER’DEN SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA ÇALIŞMALARINA İNCELEME

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkadım’ın Gençleri Doğada Buluştu: Hayatta Kalma ve Açık Alan Eğitimi
2
GRTC'nin Yeni Yönetim ve İstişare Kurulları Belirlendi
3
Çeşme'de Eski Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu Vefat Etti
4
Silifke İl Olma Hedefini Hızlandırıyor
5
İncirliova'da Fidan Dikimi: Başkan Kaya "Her fidan yarınlara bırakılan yeşil miras"
6
Canik'te Atıl Okullar Mahalle Konaklarına Dönüştü
7
Diyarbakır'da 2025 Aile Yılı: Koruyucu Aile Sayısı 107’ye Ulaştı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025