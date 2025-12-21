Vali Sözer Edebali Havzası'ndaki Sokak Sağlıklaştırma Çalışmalarını İnceledi

Yerinde inceleme, cephe yenileme ve tarihi dokunun ön plana çıkarılması

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Edebali Havzası Projesi kapsamında ilk etabı tamamlanan sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalar, Şeyh Edebali Külliyesi'ne inişi sağlayan Refik Aslan Öztürk Caddesi üzerinde yoğunlaşıyor. Proje kapsamında yapı cepheleri geleneksel Türk mimarisine uygun şekilde yenileniyor ve bölgenin tarihî dokusunun ön plana çıkarılması hedefleniyor.

İnceleme sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Sözer, yürütülen çalışmaların Edebali Havzası'nın estetik görünümüne ve tarihî kimliğine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için daha cazip hale gelmesi amaçlanıyor.

"Edebali Havzası, şehrimizin en önemli tarihî ve manevi merkezlerinden biri. Burada yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla hem tarihî dokuyu koruyor hem de gelecek nesillere daha estetik bir çevre bırakıyoruz"

