Valilikten son dakika kararı çıktı! Araç sahiplerinin sadece 3 günü kaldı: Yaptırmayan ah vah edecek!

Kış lastiği konusunda İstanbul'da bir değişiklik yaşandı! Kışın erken gelmesi nedeniyle, İstanbul Valiliği ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunu 1 Aralık'tan 25 Kasım'a çekti. Bu karar, kış şartlarının erken başlaması ve bu durumun yaratabileceği riskleri en aza indirmek için alındı. İşte detaylar...





KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU GERİ ÇEKİLDİ

Normalde, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takmak zaten zorunlu. Ama bu yıl, kış şartlarına daha erken uyum sağlamak için tarih değişikliğine gidildi. 25 Kasım'dan itibaren başlayacak bu uygulama, 1 Nisan 2024'e kadar devam edecek. Yani, eğer ticari bir aracınız varsa, kış lastiğinizi bir an önce takmanız gerekiyor. İşte diğer ayrıntılar...





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemelerine göre, 25 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlar için kış lastiği takmak zorunlu. Bu, kış koşullarında daha güvenli bir yolculuk için önemli bir adım.

Özel otomobil sahipleri için ise kış lastiği takma zorunluluğu yok. Ama unutmayın, güvenli bir sürüş için kış lastikleri her zaman öneriliyor. Kış lastikleri, soğuk hava koşullarında daha iyi yol tutuşu ve frenleme performansı sağlıyor, bu yüzden özellikle karlı ve buzlu yollarda hayati öneme sahip.

Sonuç olarak, eğer ticari bir aracınız varsa, kış lastiği takmanız artık daha erken bir tarihte zorunlu. Özel araç sahipleri içinse, bu bir zorunluluk olmasa da kış lastiklerini tercih etmek, kış koşullarında daha güvenli bir sürüş deneyimi için önemli. Bu karar, kış koşullarına daha iyi hazırlanmak ve olası kazaları önlemek için alınmış görünüyor. Kısacası, kış lastiği takmak, kış aylarında yollarda daha güvenli olmanın en iyi yollarından biri!