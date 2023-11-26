Valilikten son dakika kararı çıktı! Araç sahiplerinin sadece 3 günü kaldı: Yaptırmayan ah vah edecek!

Kışın erken bastırması sonucu İstanbul Valiliği, 1 Aralık'ta ticari araçlar için başlayacak kış lastiği zorunluluğunu 25 Kasım'a çekti.

Valilikten son dakika kararı çıktı! Araç sahiplerinin sadece 3 günü kaldı: Yaptırmayan ah vah edecek!
Yayın Tarihi:

Kış lastiği konusunda İstanbul'da bir değişiklik yaşandı! Kışın erken gelmesi nedeniyle, İstanbul Valiliği ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunu 1 Aralık'tan 25 Kasım'a çekti. Bu karar, kış şartlarının erken başlaması ve bu durumun yaratabileceği riskleri en aza indirmek için alındı. İşte detaylar...

kış lastiği

KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU GERİ ÇEKİLDİ

Normalde, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takmak zaten zorunlu. Ama bu yıl, kış şartlarına daha erken uyum sağlamak için tarih değişikliğine gidildi. 25 Kasım'dan itibaren başlayacak bu uygulama, 1 Nisan 2024'e kadar devam edecek. Yani, eğer ticari bir aracınız varsa, kış lastiğinizi bir an önce takmanız gerekiyor. İşte diğer ayrıntılar...

kış lastik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemelerine göre, 25 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlar için kış lastiği takmak zorunlu. Bu, kış koşullarında daha güvenli bir yolculuk için önemli bir adım.

 

Özel otomobil sahipleri için ise kış lastiği takma zorunluluğu yok. Ama unutmayın, güvenli bir sürüş için kış lastikleri her zaman öneriliyor. Kış lastikleri, soğuk hava koşullarında daha iyi yol tutuşu ve frenleme performansı sağlıyor, bu yüzden özellikle karlı ve buzlu yollarda hayati öneme sahip.

 

Sonuç olarak, eğer ticari bir aracınız varsa, kış lastiği takmanız artık daha erken bir tarihte zorunlu. Özel araç sahipleri içinse, bu bir zorunluluk olmasa da kış lastiklerini tercih etmek, kış koşullarında daha güvenli bir sürüş deneyimi için önemli. Bu karar, kış koşullarına daha iyi hazırlanmak ve olası kazaları önlemek için alınmış görünüyor. Kısacası, kış lastiği takmak, kış aylarında yollarda daha güvenli olmanın en iyi yollarından biri!

Öne Çıkanlar
A101 30 Kasım Aldın Aldın Kataloğu. Scooter'dan ev aletlerine kadar bir çok ürün indirime giriyor! A101 30 Kasım Aldın Aldın Kataloğu. Scooter'dan ev aletlerine kadar bir çok ürün indirime giriyor!
Mehmet Ali Erbil'in TikTok kazancı dudak uçuklattı! 1 günde kazandığı parayı ekranda veren yok! Mehmet Ali Erbil'in TikTok kazancı dudak uçuklattı! 1 günde kazandığı parayı ekranda veren yok!
Aldığınız zeytinyağı aslında sahte olabilir! Bu yöntemle gerçeği ile sahtesini saniyeler içinde ayırt edebileceksiniz Aldığınız zeytinyağı aslında sahte olabilir! Bu yöntemle gerçeği ile sahtesini saniyeler içinde ayırt edebileceksiniz
Çok Okunanlar
O ilde bu gece kar yağışı başlıyor! Sabah etraf bembeyaz olacak: Meteoroloji saat verdi O ilde bu gece kar yağışı başlıyor! Sabah etraf bembeyaz olacak: Meteoroloji saat verdi Cebinde kağıt parası olanlar hemen baksın! 5-10-20 TL'de bu ibare varsa yaşadınız Cebinde kağıt parası olanlar hemen baksın! 5-10-20 TL'de bu ibare varsa yaşadınız Çaydanlıklarınız eskisi gibi parlak değilse bunu deneyin! 30 saniyede yenisinden daha ışıl ışıl olacak Çaydanlıklarınız eskisi gibi parlak değilse bunu deneyin! 30 saniyede yenisinden daha ışıl ışıl olacak BİM'in yaptığı indirim resmen nefesleri kesecek! 28 Kasım’da temel gıda da pes peşe indirimler yapılacak BİM'in yaptığı indirim resmen nefesleri kesecek! 28 Kasım’da temel gıda da pes peşe indirimler yapılacak Lisans mezunlarına Kızılay'da iş imkanı! KPSS şartı olmadan memur alımı yapılacak Lisans mezunlarına Kızılay'da iş imkanı! KPSS şartı olmadan memur alımı yapılacak Şehir hastanelerine binlerce personel alımı başlıyor! Şartlar tek tek duyuruldu: 81 ilde iş arayanlara müjde Şehir hastanelerine binlerce personel alımı başlıyor! Şartlar tek tek duyuruldu: 81 ilde iş arayanlara müjde