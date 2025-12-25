Van'da 3. Geleneksel Meyve Şenliği'ne Yoğun İlgi

Muradiye Bendimahi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Yerli Malı Haftası" etkinliği

Muradiye Bendimahi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen geleneksel 3. meyve şenliği yoğun ilgi gördü.

Yerli Malı Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan meyve tabakları ikram edilirken, etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Okul Müdürü Hasan Ebrem etkinliğin birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçladığını vurguladı: "Üçüncü geleneksel meyve şenliğimizi gerçekleştirdik. Bu etkinlikle, Bendimahi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak öğretmen, öğrenci ve tüm paydaşlarımızla bir aile olduğumuzu göstermek istedik. Öğretmenliğin sadece ders anlatmaktan ibaret olmadığını, paylaşma ve yardımlaşmanın da ne kadar önemli olduğunu öğrencilerimize aktarmayı hedefledik. Meyve şenliğimizi özellikle aralık ayında kutlanan Yerli Malı Haftası ile birleştirerek öğretmenlerimizin kendi imkânlarıyla hazırladıkları meyve tabaklarını sınıflara servis etmesiyle güzel bir ortam oluştu. Bu etkinlik, öğrencilerimiz arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincini de pekiştirdi. Katkı sunan tüm öğretmenlerimize ve Bendimahi ailesine teşekkür ediyorum".

Etkinliğe katılan öğrenciler de duygularını paylaştı: "Okulumuzda düzenlenen Meyve Şenliği bizi çok mutlu ediyor. Yerli Malı Haftası ile birlikte kutlanan bu etkinlikte çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Kâğıtlardan meyveler hazırlayıp okulumuza asıyoruz. Hem eğleniyoruz hem de paylaşmayı öğreniyoruz. Başta okul müdürümüz olmak üzere tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz".

Meyve Şenliği'ne öğretmenler, veliler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

VAN'DA MURADİYE BENDİMAHİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ'NDE DÜZENLENEN GELENEKSEL 3. MEYVE ŞENLİĞİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.