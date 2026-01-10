Van'da Yoğun Kar: 405 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van'da kar yağışı nedeniyle 405 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı; ekipler kapanan yolları açmak için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:57
Van'da Yoğun Kar: 405 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van'da dün akşama doğru başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar kent merkezini beyaza bürürken, cadde ve sokaklarda vatandaşlar zaman zaman güçlük yaşadı. Kar yağışı hem ulaşımı olumsuz etkiledi hem de kış manzaralarını gündeme getirdi.

405 yerleşim yerinin yolu kapalı

Kar nedeniyle Bahçesaray'da 71, Başkale'de 88, Çatak'ta 106, Gevaş'ta 40, Gürpınar'da 80 ve Özalp ilçesinde 20 olmak üzere toplam 405 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Kurubaş Geçidi'nde kar ve sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde kar yağışı yüksek kesimlerde sise dönüştü. Görüş mesafesinin yaklaşık 50 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak ilerledi. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

VAN'DA HAFTA SONU ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 405 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA...

VAN'DA HAFTA SONU ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 405 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

VAN'DA HAFTA SONU ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 405 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beytüşşebap'ta Damlarda Biriken 2 Metrelik Kar Temizleniyor
2
Siirt Belediyesi'nden Çölyak ve Fenilketonüri Hastalarına 176 Kişiye Gıda Desteği
3
Atatürk Üniversitesi'nde Tarım Eğitiminin 180. Yılı Kutlandı
4
İpek Yolu'nda Karla Mücadele: Şenoba Belediyesi Görevde
5
Erzincan'da Servis Kara Saplandı: Minik Öğrenciler Beslenme Çantalarına Sarıldı
6
Demirci'de Karla Kaplı Kartpostallık Manzaralar
7
Gaziantep 2025'te Turizm Rekoru: 1 milyon 21 bin 138 Konaklayan Turist

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları