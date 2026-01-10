Van'da Yoğun Kar: 405 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van'da dün akşama doğru başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar kent merkezini beyaza bürürken, cadde ve sokaklarda vatandaşlar zaman zaman güçlük yaşadı. Kar yağışı hem ulaşımı olumsuz etkiledi hem de kış manzaralarını gündeme getirdi.

405 yerleşim yerinin yolu kapalı

Kar nedeniyle Bahçesaray'da 71, Başkale'de 88, Çatak'ta 106, Gevaş'ta 40, Gürpınar'da 80 ve Özalp ilçesinde 20 olmak üzere toplam 405 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Kurubaş Geçidi'nde kar ve sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde kar yağışı yüksek kesimlerde sise dönüştü. Görüş mesafesinin yaklaşık 50 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak ilerledi. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

