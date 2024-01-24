Venüs 16 Şubat'a kadar Oğlak’ta seyahat ederken burçları aşkta ve işte neler bekliyor? İşte önemli ipuçları

Dinçer Güner: ''Venüs Oğlak’ta: Aşkta Ciddiyet ve Sorumluluk Zamanı''

23 Ocak’tan itibaren Venüs, Oğlak burcuna girdi ve 16 Şubat’a kadar bu burçta kalıyor.

Bu süreçte, aşk hayatımızda daha ciddi ve gerçekçi bir tutum sergileyebiliriz. İlişkilerimizde, eğlence ve macera yerine, uzun süreli hedefler ve ilişkinin kalitesi öne çıkabilir. Aşkta “kalıcı” ve “güvenilir” olan şeyleri arayabilir, ilişkilerimizi daha sağlam bir zemine oturtmak isteyebiliriz.

Venüs Oğlak’ta Partner Seçiminde Nelere Dikkat Ediyoruz?

Venüs Oğlak’tayken, partner seçiminde, maddi ve sosyal statü gibi faktörler de rol oynayabilir. Güvenlik ve istikrar sağlayabilecek kişilere daha çok ilgi duyabilir, maddi durumun veya sosyal statünün aşkta daha etkili olduğunu görebiliriz. Yani, aşkta “paran kadar konuş” diyebiliriz.

Bu süreçte, ilişkilerdeki sorumluluklar ve yükümlülükler de gündeme gelebilir. İlişkilerdeki problemleri çözmek için daha çok uğraşırken, ilişkilerdeki bağlılık ve sadakat daha çok değerlenir. İlişkilerimizi sağlam temeller üzerine inşa etme ve devam ettirme konusunda daha hevesli olabiliriz.

İlişkiler hızlı başlamaz ve gelişmez, oğlak ciddiyeti ve ağırbaşlılığı hakimdir. Biraz daha soğuk, ciddi, ağır başlı, kurallarla ilişkiler şekillenir.

Venüs Oğlak’ta İş Aşkları Öne Çıkıyor

Bu dönem iş hayatında aşk yaşama ihtimalimiz artabilir, partnerler iş arkadaşlarımız, patronlarımız, müşterilerimiz arasından çıkabilir, iş yaptığımız kişilerle yakınlaşabiliriz.

Venüs Oğlak’ta Ekonomik Durumumuz Nasıl Olacak?

Ekonomik açıdan, maddi değerler ve finansal güvenlik ön planda olur. Para harcama ve yatırım yapma konusunda daha tutucu ve planlı olabiliriz. Maddi kaynaklarımızı daha akılcı bir şekilde yönetebiliriz.

Venüs Oğlak’ta Sağlık ve Güzellik İçin Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Diş bakımı, cilt ve estetik bakım için faydalı bir dönemdir, diz ve kemikler önemlidir, iskelet ve duruşla ilgili çalışmalar yapılabilir, vücut bol bol nemlendirilmelidir. Diş estetiğine önem verip tedavi olabilir, cilt bakımı yaptırıp yaşlanma belirtilerini gidermeye çalışabilirsiniz.