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Venüs ve Jüpiter arasındaki kare açı: Aşkta ve parada neler bekliyor sizi?

Venüs ve Jüpiter arasındaki kare açı, sevgi, aşk, para ve lüks konularında sizi etkileyebilir. Bu dönemde duygusal ve maddi dengenizi korumaya çalışın.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 10:05
Venüs ve Jüpiter arasındaki kare açı: Aşkta ve parada neler bekliyor sizi?

VENÜS VE JÜPİTER ARASINDAKİ KARE AÇI NE ANLAMA GELİYOR?

Venüs ve Jüpiter arasında kare açı meydana gelecek. Bu durumun etkisi 4 gün sürecek. Sevgi ihtiyacınız artabilir; sevilmek, ilgi görmek, beğenilmek isteyebilirsiniz. Tatlı yiyeceklere karşı daha fazla istek duyabilir, yemek ve içmek konusunda sınır tanımayabilirsiniz. Aşk hayatınızda, duygusal konularda aşırıya kaçabilir, her şeyi büyütebilirsiniz.

İlişkilerde ve Finansta Gerçekçi Olun

İlişkilerinizde ve finansal işlerinizde çok iyimser veya çok beklentili olabilirsiniz. Bu dönemde, ilişkilerinizi veya paranızı yönetirken gerçeklerden uzaklaşabilir ve eli açık veya israfçı olabilirsiniz. İlişkinizdeki muhtemel problemleri de göz ardı etmeye meyilli olabilirsiniz. 

Lüks ve Pahalı Alışverişlere Dikkat

Lüks ve pahalı alışverişler yapabilir, değerli eşyalar satın alabilir veya hediye edebilirsiniz. Bugün harcamalarınızda çok savurgan olabilirsiniz. Alışveriş yaparken daha canlı ve parlak renklere yönelebilirsiniz. Bugün çalışan olarak patronlarınızı, partnerinizi tatmin etmek pek kolay olmayabilir. Sorumluluklarınızı önemsemeyebilir veya tembellik edebilirsiniz.

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