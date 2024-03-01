Watsons'ta havalara uçuracak kampanya! Güzelliğine önem verenler için yüzde 50 indirim fırsatı

Watsons, müşterilerine hem güzellik hem de sağlık alanında çeşitli ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Watsons, 2024 yılının Mart ayında da müşterilerine büyük bir sürpriz yaparak, bakım ürünlerinde dev indirimler uyguluyor. İşte 26 Şubat 10 Mart Watsons indirimleri...

HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

Watsons’ta 26 Şubat 10 Mart aktüel kataloğunda, cilt bakım ürünlerinden saç boyasına, kozmetik ürünlerinden parfüme kadar kadınları heyecanlandıran birçok ürün bulunuyor.





Bu ürünler, hem Watsons’ın kendi markası olan Watsons ürünleri, hem de dünyaca ünlü markaların ürünleri olarak karşımıza çıkıyor.

WATSONS'TA HER ÜRÜNDE YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİMLER!

Watsons’ta 26 Şubat-10 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak katalogda, cilt bakım ürünlerinde dev indirimler uygulanıyor. Birçok ünlü markanın ürünlerini uygun fiyatlara alabilirsiniz.





Q+A Ginger Root nemlendirici 75 ml 299,90 Ziaja C vitamini&Niacinamide yüz temizleme jeli 122,90 Watsons marka kuru şampuan 200 ml 79,95 Daily Perfection şampuan 189,90 Imprıme Prıere Edp kadın parfüm 50 ml 299,90 L'Oreal Paris koyu leke karşıtı serum 30 ml 419,90 TL' gibi neredeyse yüzde 50' ye varan indirimlerle sunuluyor.





WATSONS'TA SAÇ BOYASINDA YÜZDE 40'A VARAN İNDİRİMLİ FİYATLAR

Watsons’ta 26 Şubat-10 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak katalogda, saç boyalarında da dev indirimler sizleri bekliyor. Palette yoğun bakır 129,90 TL'den 99,95 TL'ye düşüyor. Koleston küllü kumralı sevenler için ise 115,90 TL'den 99,95 TL'ye varan indirimler var.













Watsons Club Kart, Watsons mağazalarından veya web sitesinden ücretsiz olarak edinebileceğiniz bir sadakat kartıdır. Watsons Club Kart ile avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için acele edin! Son gün 10 Mart!