Bist 100
9.161,64 0%
DOLAR
31,35 0,36%
EURO
33,92 0,14%
ALTIN
2.058,58 0,78%

Watsons'ta havalara uçuracak kampanya! Güzelliğine önem verenler için yüzde 50 indirim fırsatı

Güzelliğine düşkün olanlar ve bakım yapmayı sevenler için Watsons’ta kaçırılmayacak fırsatlar var. 26 Şubat' ta başlayan dev indirimler 10 Mart'a kadar devam edecek. Peki hangi ürünler, ne kadar indirimde? İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 01.03.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 14:50
Watsons'ta havalara uçuracak kampanya! Güzelliğine önem verenler için yüzde 50 indirim fırsatı

Watsons, müşterilerine hem güzellik hem de sağlık alanında çeşitli ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Watsons, 2024 yılının Mart ayında da müşterilerine büyük bir sürpriz yaparak, bakım ürünlerinde dev indirimler uyguluyor. İşte 26 Şubat 10 Mart Watsons indirimleri...

HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

Watsons’ta 26 Şubat 10 Mart aktüel kataloğunda, cilt bakım ürünlerinden saç boyasına, kozmetik ürünlerinden parfüme kadar kadınları heyecanlandıran birçok ürün bulunuyor.

watsons

Bu ürünler, hem Watsons’ın kendi markası olan Watsons ürünleri, hem de dünyaca ünlü markaların ürünleri olarak karşımıza çıkıyor.

WATSONS'TA HER ÜRÜNDE YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİMLER!

Watsons’ta 26 Şubat-10 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak katalogda, cilt bakım ürünlerinde dev indirimler uygulanıyor. Birçok ünlü markanın ürünlerini uygun fiyatlara alabilirsiniz. 

watsons

Q+A Ginger Root nemlendirici 75 ml 299,90 Ziaja C vitamini&Niacinamide yüz temizleme jeli 122,90 Watsons marka kuru şampuan 200 ml 79,95 Daily Perfection şampuan 189,90 Imprıme Prıere Edp kadın parfüm 50 ml 299,90 L'Oreal Paris koyu leke karşıtı serum 30 ml 419,90 TL' gibi neredeyse yüzde 50' ye varan indirimlerle sunuluyor.

watsons indirimi

WATSONS'TA  SAÇ BOYASINDA YÜZDE 40'A VARAN İNDİRİMLİ FİYATLAR

Watsons’ta 26 Şubat-10 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak katalogda, saç boyalarında da dev indirimler sizleri bekliyor. Palette yoğun bakır 129,90 TL'den 99,95 TL'ye düşüyor. Koleston küllü kumralı sevenler için ise 115,90 TL'den 99,95 TL'ye varan indirimler var.

watsons hakkında

watsons 10 mart indirimi son gün

watsons kampanyası

Watsons Club Kart, Watsons mağazalarından veya web sitesinden ücretsiz olarak edinebileceğiniz bir sadakat kartıdır. Watsons Club Kart ile avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için acele edin! Son gün 10 Mart!

İLGİLİ HABERLER

İkizler Burcu ve Yükseleni İkizler olanlar dikkat! Mart ayında kariyerinizde fırsatlar yağacak, ama aşkta dikkatli olun

İkizler Burcu ve Yükseleni İkizler olanlar dikkat! Mart ayında kariyerinizde fırsatlar yağacak, ama aşkta dikkatli olun

Her ay iki maaş ödemesi yapılacak! 5 ay sonra beklenen zam şimdi imzalandı

Her ay iki maaş ödemesi yapılacak! 5 ay sonra beklenen zam şimdi imzalandı

Cebinde kredi kartı olan yandı! Artık herkes bu parayı ödeyecek: Tek bir yöntemle geri alabilirsiniz

Cebinde kredi kartı olan yandı! Artık herkes bu parayı ödeyecek: Tek bir yöntemle geri alabilirsiniz

Salatası, portakalı, lahanası bitenler o markete akın edecek! Meyve ve sebzelerde dev indirim fırsatı! Son gün 3 Mart

Salatası, portakalı, lahanası bitenler o markete akın edecek! Meyve ve sebzelerde dev indirim fırsatı! Son gün 3 Mart

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
780.000 Bin ₺ Fiyat Etiketiyle 715 Km Menzil Sunan 2024 BYD Han Peynir Ekmek Gibi Satacak
2
Oğlak Burcunu neler bekliyor? Hayaller, seyahatler ve mucizeler.. İşte Oğlak burcu ile ilgili tavsiyeler
3
En az lise mezunlarına KPSS şartsız işe alım fırsatı! Bakanlık boş kadroları açıkladı
4
Balık Burcu: Satürn’ün etkisi ile neler yaşayacak? İşte Balık burcu, Mart ayı ile ilgili tavsiyeler ve detaylar
5
Yoğurtsuzu börek, yoğurtlusu sosyete mantısı! Masada kapış kapış gidecek kıymalı gül böreği tarifi
6
Kahvaltıda bu ikisini sakın birlikte yemeyin! Gerçeği öğrenince hayrete düşeceksiniz
7
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Güvenlik Görevlisi İş İlanı! 42 Yaş Altı ve Lise Mezunları Başvurabilir

Aslan ve Yükselen Aslanlar Mart ayında sizi neler bekliyor? Yeni Ay ve Ay tutulması nasıl etki edecek?

Dolar biriktirenler kaçacak yer arayacak! Merkez Bankası'ndan son dakika flaş yasak!

Yengeç ve Yükselen Yengeçler, Mart ayında sizi neler bekliyor? İşte Yengeçler için Mart ayı rehberi

Cebinde kredi kartı olan yandı! Artık herkes bu parayı ödeyecek: Tek bir yöntemle geri alabilirsiniz

Watsons'ta havalara uçuracak kampanya! Güzelliğine önem verenler için yüzde 50 indirim fırsatı

İkizler Burcu ve Yükseleni İkizler olanlar dikkat! Mart ayında kariyerinizde fırsatlar yağacak, ama aşkta dikkatli olun

Altın fiyatlarında düşüş sinyali! İslam Memiş yılın son alım fırsatı için o tarihi gösterdi

Her ay iki maaş ödemesi yapılacak! 5 ay sonra beklenen zam şimdi imzalandı

Son Dakika! 2024 emekli maaşları tekrardan hesaplanacak: + Milli gelir zammı oranı eklenecek

Salatası, portakalı, lahanası bitenler o markete akın edecek! Meyve ve sebzelerde dev indirim fırsatı! Son gün 3 Mart

Akşam 18.00'de TCKN ile e-Devlet hesabınıza girin! Ödemeler aktarıldı

Marketten bu ürünleri almak hayal oluyor! Fiyatını görenin feleği şaşacak