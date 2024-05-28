Yağmur Ege bölgesini sular altında bırakacak! Meteoroloji’den korkutan uyarı geldi

Marmara’nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor. Bu durum, görüş mesafesinde düşüşe, hava kalitesinde azalmaya ve ulaşımda aksamalara yol açabilir. Vatandaşların bu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Ege Bölgesi’nin genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Afyonkarahisar çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı etkili olacak.



EGE BÖLGESİ YAĞIŞLI, MARMARA VE AKDENİZ'DE TOZ





Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, haftanın ilk iş günü hava durumu şu şekilde olacak:



Ege Bölgesi: Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. Afyonkarahisar’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.





Marmara’nın Güneyi: Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabilir.





Batı Akdeniz: Toz taşınımı etkili olacak, benzer olumsuzluklar görülebilir.

Vatandaşların bu meteorolojik olaylara karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları önemlidir. Hava durumu hakkında daha fazla bilgi ve güncel tahminler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesini takip edebilirsiniz.