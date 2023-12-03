Yağmurlu havalarda kurtarıcınız olacak! Araba sileceklerini canavar gibi hızlı çalıştıran yöntem!

Yağmurlu mevsimlerde ön ve arka sileceklerin daha hızlı aşındığı görülür. Sadece yağmurlu günler değil sıcak günler de sileceklerin düşmanıdır. Hava koşullarındaki ani değişiklikler de silecek hızında sorunlara neden olabilir. Ayrıca sileceklerin üretiminde kullanılan kauçuğun kalitesi de mükemmeldir. Ancak sileceklerinizin kullanımını kolaylaştıracak ve yağmur yağdığında verimliliklerini önemli ölçüde artıracak teknikler vardır.

Silikon sprey de kullanabilirsiniz!

Bu duruma ilişkin yapılan açıklamalara göre; en güvenilir seçenek, sileceklerinizi 6 ila 12 ayda bir ya da üreticinin önerdiği süre içerisinde değiştirmektir. Değiştirilmeleri gerektiğine dair herhangi bir işaret olup olmadığını görebilmek adına ön cam sileceklerinizi düzenli bir şekilde kontrol etmeniz önemlidir. Ancak en iyi ipucu, kauçuğu yumuşatmak için silecekleri silikon spreyle silmektir. Bu, sileceklerinizin ömrünü uzatır ve performanslarını artırır.





Ön cam silecek lastikleri ne zaman değiştirilmelidir?

Ön cam silecek lastikleri sürücüler için önem taşıyan güvenlik unsuru olarak değerlendirilmektedir. Bu lastikler yağmur, kar ve diğer hava koşullarında cam yüzeyleri temizlemek ve görünürlüğü artırmak için tasarlanmıştır. Ön cam silecek lastikleri zamanla aşınarak performansı olumsuz etkileyebilir. Silecek lastiklerinizin değiştirilmesi gerektiğini gösteren genellikle birkaç işaret vardır.

Öncelikle silecek lastikleriniz cam yüzeyini temizlemekte zorluk çekiyorsa ya da iz bırakıyorsa bu, onları değiştirme zamanının geldiğinin işaretidir. Lastikleriniz çatlasa, çatlasa veya deforme olsa bile değiştirmeyi düşünün. Silecek lastiklerindeki elastikiyet kaybı performanslarını etkileyebilir. Bu nedenle silecek lastiklerinin cam yüzeyi üzerinde düzgün bir şekilde hareket edip etmediğini düzenli olarak kontrol etmek önemlidir.

Genel olarak silecek lastikleri yıl içinde en az bir defa kontrol edilmeli ve gerekiyorsa değiştirilmelidir. Ancak bu süre aşınma ve hava şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Sürücüler, güvenli sürüş şartlarını ağlamak ve görünürlüğü en üst düzeye çıkarmak için silecek lastiklerinin düzenli bakımını ve değiştirilmesini sağlamalıdır.

Otoklinikbcs.com'un verdiği bilgiye göre grafit yapı, silecek lastiklerinin cama temas ettiği yerde siyah noktaları kumaşa aktarıyor. Bunu bilmeyen bazı araç sahipleri, arabalarını her yıkadıklarında ön cam sileceklerini ayrım gözetmeden siliyor ve bu da kullanım ömrünü kısaltıyor. Bebek kremi sert lastiği yumuşatmak için kullanılır.





" Mikrofiber bezlerin kullanımını artırın"

Arabanızın ön camındaki silecek izleri görüş mesafesini azaltabilir ve sürüş güvenliğini etkileyebilir. Bu izleri ortadan kaldırmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyiniz. Öncelikle cam yüzeyini temiz bir bezle ya da mikrofiber bezle iyice silin. Camdaki silecek izlerini etkili şekilde gidermek için sirke ya da cam temizleme solüsyonuna benzer özel temizlik ürünleri kullanın.

Bu malzemeleri cam yüzeye uygulayın ve lekeyi hafifçe ovalayın. Daha sonra temizlik maddesinibez veya kağıt havluyla kalıntıdan çıkarın ve camı kurulayın. Leke hala devam ediyorsa, biraz suyun içine koyacağınız bulaşık deterjanı karışımıyla yıkayın.

Son olarak temizleme işlemini tamamlamak için camın kurumasını bekleyin. Bu adımları izleyerek ön cam silecek izlerini etkili olarak kaldırabilir ve daha net görüş elde edebilirsiniz.