Yalova'da Ali Altınbaş'tan 400 çocuğa ayakkabı yardımı

Lunapark işletmecisi Ali Altınbaş, "Çocuklar Üşümesin" kampanyasıyla bu yıl 400 çocuğa ayakkabı dağıttı; yardımlar muhtarlara teslim edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:34
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:36
Yalova'da lunapark işletmecisi Ali Altınbaş, "Çocuklar Üşümesin" kampanyası kapsamında bu yıl 400 çocuğa ayakkabı dağıttı. Altınbaş, aldığı 400 çift ayakkabıyı ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılması için muhtarlara teslim etti.

2015'ten beri her yıl düzenlediği kampanyanın bu yıl itibarıyla 10uncu yılına girdiğini belirten Altınbaş, "Muhtarlarımız bizi teşvik etti. İhtiyaç sahibi insanların ve çocukların olduğunu söylediler. Özellikle gecekondu mahallelerinde Bayraktepe, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ve Elmalık köyü gibi bölgelerde daha çok ihtiyaç sahibi çocuk bulunduğunu ifade ettiler. Biz de bundan dolayı böyle bir çalışmaya başladık. Bu yıl itibarıyla 10 yıl oldu. Bugüne kadar yaklaşık 4 bin ayakkabı dağıttık. Aynı şekilde Roman mahallesinde yaşayan kardeşlerimiz de var. Orada da ihtiyaç sahibi insan sayısı fazla olduğu için ayakkabı yardımında bulunuyoruz. Durumumuz bu şekilde. İmkanlarımız el verdiğince bu işi daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Buradan çağrımız şudur, diğer esnaf arkadaşlarımızdan özellikle Bayraktepe Mahallesi, Elmalık köyü, Bağlarbaşı Mahallesi gibi gecekondu bölgelerinin yoğun olduğu yerlerde ihtiyaç sahiplerinin çok olduğunu bilmelerini istiyoruz. Bu bölgelerde çocuklar ve aileler ciddi anlamda yardıma ihtiyaç duyuyor. Ancak bunların hepsine bizim yetişmemiz tabii ki mümkün değil. Bu nedenle esnaf arkadaşlarımız, ilgili mahallelerin muhtarlarına gider ve sorarlarsa, muhtarlar bu konularda onlara yardımcı olacaklardır. Bu yıl 400 ayakkabı dağıtıyoruz. İsmet Paşa İlköğretim Okulu’na, 700. Yıl İlköğretim Okulu’na; aynı zamanda Bayraktepe Muhtarlığına, Elmalık Köyü Muhtarlığına ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarlığına ayakkabı dağıtımı yapıyoruz" dedi.

Muhtarın değerlendirmesi

Elmalık Köyü Muhtarı Melih Boz, Altınbaş'ın örnek davranışına teşekkür ederek, "Sevilen iş insanı, kıymetli dostum Ali Altınbaş ile yaklaşık 10 yıldır birlikteyiz. Zamanla bu projeyi büyüttü ve diğer mahallelerde de yardımlarını artırdı. İhtiyaç sahiplerine ulaşarak önemli bir sosyal sorumluluk örneği sergiliyor. Diğer iş insanlarına da örnek olmasını temenni ediyoruz. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah daha çok versin. Yardımlarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

Dağıtım programına Yalova Valiliği İl Roman Koordinatörü Kerem Koyuncu, Bayraktepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Esmer, İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Salih Ayvaz ve Mustafakemalpaşa Mahallesi Muhtarı Reşat Köseoğlu katıldı.

