Yalova'da Silahlı Saldırıda Ölen SGK Avukatı Zekeriya Polat Kahramanmaraş'ta Defnedildi

Yalova'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren SGK avukatı Zekeriya Polat, Kahramanmaraş Ekinözü'nde toprağa verildi; ailesi olayın çarpıtılmamasını istedi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 14:37
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:50
Yalova'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat, memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Ataköy Mahallesi'nde toprağa verildi.

Yalova'da şüpheli H.H., emeklilik için mahkemelik olduğu kurumun yargılama giderleri için açılan icra dosyası sebebiyle SGK İl Müdürlüğü binasına gelerek avukat Zekeriya Polat ile görüşmek istedi. H.H. görüşme sırasında yanında bulunan tabancayla Polat'a ateş etti. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli kısa sürede yakalanırken, Polat kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polat'ın cenazesi Yalova'dan alınarak Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Ataköy Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından Polat'ın cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Olayın ardından avukat Zekeriya Polat'ın ailesi açıklama yaparak üzüntülerini dile getirdi. Hulusi Polat şunları söyledi: "Odada tartışma olduğu ve tartışma sonucu vurulduğu söyleniyor bunların hepsi yalan. Biz gittik oradaki olay anında arkadaşlarıyla birebir görüştük. Kardeşim SGK’da icra takibindeymiş bir gün öncesinden ve şahıs bir gün önce kuruma gelmiş ve müdür ile görüşmüş. Müdür, dosyanın kendilerinde olmadığını ama avukat ile bir görüşmek gerektiğini söylemiş. Zekeriya, 'doğrudur dosya bize İstanbul’dan geldi', 'Ben icradayım icraları takip ediyorum, vatandaşı yanıma gönder burada görüşeyim' demiş. Sonrasında da, 'Müdürüm gerek yok telefon numaramı ver ben kendisi ile telefonla görüşeyim' demiş. Müdür, 'Doğru olur mu? demiş, Zekeriya, 'Sıkıntı olmaz müdürüm ben sürekli çözüyorum bu şekilde' demiş. Müdür Zekeriya’nın telefon numarasını vermiş ve bir gün önce telefonla görüşme sağlanmış, kendisine randevu vermiş. Sonraki gün kuruma gelmiş ve Zekeriya’nın odasına kadar silahla çıkıyor ve hiçbir tedbir alınmıyor. Zekeriya kendisine, 'Buyur otur' diyor ve o anda direk silahı çıkartıp öldürmek amaçlı ateş ediyor. Biz bu konuda yapılan tüm haberlerin düzeltilmesini istiyoruz. Olayın çarpıtılmamasını istiyoruz ve sonuna kadar ne gerekiyorsa o şahsın içeriden çıkmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Zekeriya’nın tüm haklarını korumak için elimizden geleni yapacağız"

Recep Polat ise, Zekeriya'nın eşi ve iki buçuk yaşında bir çocuğu olduğunu hatırlatarak, 'Yetkililerden destek bekliyoruz' dedi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

