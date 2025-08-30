DOLAR
Yaren 14'üncü Göçüne Başladı — Eskikaraağaç'ın Simgesi Yuvadan Uçtu

Uluabat Gölü kıyısındaki Eskikaraağaç'ın simgesi leylek Yaren, 14'üncü yılında göç yolculuğuna çıkarak yuvadan ayrıldı. Fotoğrafçı Alper Tüydeş duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 17:29
Uluabat Gölü kıyısından mevsimin sıcak ülkelere doğru

Uluabat Gölü'nün kıyısında yer alan kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi Yaren leylek, 14'üncü yılında göç yolculuğuna çıktı.

Yaren, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikâyesiyle biliniyor; her göç döneminde Adem Yılmaz'ın kayığına konmasıyla dikkat çekiyordu. Bu yıl mevsimin daha sıcak geçtiği ülkelere doğru yeniden yola çıktı.

Gelişi ve gidişi her yıl çok sayıda doğasever tarafından takip edilen Yaren, Eskikaraağaç'taki yuvadan ayrıldı ve göç rotasına koyuldu.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından leyleğin hareketini "Ve Yaren yola çıktı" notuyla paylaştı.

