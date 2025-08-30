Yaren 14'üncü Göçüne Başladı — Eskikaraağaç'ın Simgesi Yuvadan Uçtu

Uluabat Gölü kıyısından mevsimin sıcak ülkelere doğru

Uluabat Gölü'nün kıyısında yer alan kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi Yaren leylek, 14'üncü yılında göç yolculuğuna çıktı.

Yaren, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikâyesiyle biliniyor; her göç döneminde Adem Yılmaz'ın kayığına konmasıyla dikkat çekiyordu. Bu yıl mevsimin daha sıcak geçtiği ülkelere doğru yeniden yola çıktı.

Gelişi ve gidişi her yıl çok sayıda doğasever tarafından takip edilen Yaren, Eskikaraağaç'taki yuvadan ayrıldı ve göç rotasına koyuldu.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından leyleğin hareketini "Ve Yaren yola çıktı" notuyla paylaştı.